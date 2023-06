Freud und Leid beim TC Ludwigstal – auch TG Rot-Weiß zittert

Lars Heese und die Herren 40 des TC Ludwigstal stehen in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga kurz vor dem Aufstieg.

Hattingen. Die Luft wird für Hattinger Tennis-Teams in der Ruhr-Lippe-Liga dünn – mit einer Ausnahme. Für die TSG Sprockhövel gab es die Höchststrafe.

Es war kein gutes Wochenende für die heimischen Tennis-Teams in der Ruhr-Lippe-Liga. Lediglich die Herren 40 des TC Ludwigstal siegten.

Für alle anderen Teams wird die Luft im Rennen gegen den Abstieg dünn.

In der Bezirksklasse gab es für die TSG Sprockhövel die Höchststrafe.

Frauen 30 TC Rot.-Weiß Hardenstein – TG Rot-Weiß Hattingen 5:1

Nur noch zwei Spiele verbleiben, doch da müssen Siege her. Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel und nur einem Remis, stehen die Damen der TG Rot-Weiß gehörig unter Druck. Gegen Hardenstein konnte lediglich Laura Weidemann im vierten Einzel überzeugen und den einzigen Punkt im Matchtiebreak holen. „Auch gegen den Tabellenersten war nichts zu holen“, sagte Teamführerin Mona Beuckelmann nach dem Spiel.

Mona Beuckelmann 1:6/3:6; Katharina Lerbs 2:6/1:6; Michaela Henkel 3:6/2:6; Laura Weidemann 6:4; 3:6/10:5; Beuckelmann/Lerbs 0:6/0:6; Weidemann/Müller 1:6/2:6. Nächste Partie: TG Rot-Weiß Hattingen - TG Bochum (13. August)

Herren 40: TC Ludwigstal – TuS Erkenschwick 5:4

„Den notwendigen Punkt haben Baback Keiwandarian und Karsten Schmidt mit einer starken Leistung im zweiten Doppel geholt. Jetzt gehen wir als ungeschlagener Tabellenführer in die Sommerpause“, freute sich Karsten Hoff, der Mannschaftsführer der Herren 40 des TC Ludwigstal. Dabei ging es gegen Erkenschwick zunächst gar nicht gut los.

Robert Kaiser gewann sein Einzel für den TC Ludwigstal klar. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Als Baback Keiwandarian und Dominic Klusek gegen ihre von den Leistungsklassen her besser postierten Gegner die ersten beiden Partien verloren, war klar, dass sich die TCL-Herren ordentlich strecken mussten, um die weiße Weste in dieser Saison weiterhin halten zu können. Raphael Henkel, der nun alle seiner drei bisherigen Saisonpartien gewonnen hat, brachte die Hattinger dann aber wieder auf die richtige Spur. Wichtig war auch der knappe Erfolg von Ralf Paßmann, der zwim zwischenzeitlichen 3:2 für Ludwigstal stellte.

Baback Keiwandarian 2:6/1:6; Dominic Klusek 4:6/6:4/6:10; Raphael Henkel 6:3/6:3; Lars Heese 6:2/6:2; Ralf Paßmann 6:4/1:6/10:6; Robert Kaiser 6:0/6:3; Stephan Müller/Kaiser 0:6/1:6; Keiwandarian/Karsten Schmidt 7:5/3:6/10:8; Heese/Robin Seibel 6:7/7:6/9:11 Nächste Partie: TC BW Castrop 06 - TC Ludwigstal (12. August)

Frauen 40 TC Ludwigstal – TC Rechen Bochum 2:4

Es bleibt eine Saison zum Vergessen. Die TCL-Damen verloren auch ihr fünftes Spiel und stehen somit weiterhin ohne einen einzigen Zähler am Tabellenende. Bei drei absteigenden Teams ist die Rettung mittlerweile zwar rechnerisch mit zwei Siegen in den letzten beiden Partien noch möglich, aber so gut wie ausgeschlossen.

Antje Müller: 3:6/6:3/10:5; Alexandra Schröter 2:6/0:6; Bettina Passauer 2:6/1:6; Sabine Müller 1:6/1:6; Müller/Schröter 3:6/6:3/10:8; Christiane Ciupka/Müller: 0:6/1:6 Nächste Partie: TC Ludwigstal - THC im VfL Bochum (13. August)

Herren 70 TC Blau-Weiß Harpen – TC Ludwigstal 4:2

Nun wird es ganz eng für die Herren 70 des TCL. Durch die Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Harpen liegen die Hattinger zwei Spieltage vor Schluss auf dem sechsten Rang und somit einem Abstiegsplatz. Zwei Spiele verbleiben den Erfahrenen noch, sich nach der Sommerpause vorne zu arbeiten.

Gegen gen TC Kamen-Methler (11. August) und den VfL Gladbeck (18. August) sollte aber mindestens ein Sieg her. Bei Blau-Weiß Harpen geriet Ludwigstal früh ins Hintertreffen. Luigi Veneziano und Hans-Peter Haas mussten sich ihren Konkurrenten klar geschlagen geben. Als dann auch noch Bernd Klippstein im Match-Tiebreak unterlag, sah es düster aus. Doch Gerd Hellmanns Erfolg sowie der Sieg im Doppel von Venziano/Heldmann ließen noch einmal Hoffnung aufkommen – am Ende war diese aber umsonst.

Luigi Walter Veneziano 2:6/2:6; Hans-Peter Haas 4:6/3:6; Bernd Klippstein 6:4/2:6/8:10; Gerd Heldmann 6:1/3:6/10:5; Venziano/Heldmann 6:4/7:6; Haas/Lindner 0:6/0:6 Nächste Partie: TC Ludwigstal - TC Kamen-Methler (11. August)

Bezirksklasse: Ahlener TC 75 - TSG Sprockhövel Damen 9:0

Da war rein gar nichts zu machen für die Damen der TSG Sprockhövel. In der Bezirksklasse gab es mit 0:9 die Höchststrafe beim Ahlener TC 75. Während die Gastgeberinnen mit drei Siegen aus drei Spielen ganz oben stehen, haben die TSG-Damen alle bisherigen vier Partien verloren und schließen die Saison ohne Zähler am Tabellenende ab.

Lea Reinartz und Sophia Franz zwangen ihre Gegnerinnen in den dritten Satz, unterlagen dort aber. Alle anderen Partien wurden in zwei Sätzen entschieden, die TSG konnte zudem keine sechste Spielerin stellen. Auf die Doppel wurde verzichtet.

TSG: Ester Koch 3:6/1:6; Heike Methling 0:6/2:6; Lea Reinartz 7:5/4:6/8:10; Sophia Franz 3:6/6:1/5:10; Bea Sander 1:6/1:6

