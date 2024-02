FLVW: Immer mehr Menschen haben Lust auf Schiedsrichterei

Region Der FLVW verzeichnet einen Zuwachs an Unparteiischen. Die absoluten Zahlen zeigen aber auch, wo weiterhin Verbesserungsbedarf besteht.

Der Fußball- und Leichtathletikverband freut sich über den Zuwachs an Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Die Zahl der aktiven Unparteiischen ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Exakt 4.420 Männer und Frauen haben im vergangenen Jahr Fußballspiele im Amateur- und Jugendfußball im Bereich des FLVW gepfiffen (Stichtag der Erhebung am 31.12.23). Dies bedeutet einen Zuwachs von 2,74 Prozent (absolut: 118). Bereits 2022 zeigte die Kurve in Westfalen leicht nach oben: Im Vergleich zu 2021 (4.244) waren 1,37 Prozent mehr Schiris aktiv an der Pfeife (4.302).

Im gesamten deutschen Fußball ist die Zahl der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen um 6,6 Prozent gestiegen. Bei den weiblichen Unparteiischen ist der prozentuale Anstieg mit 13,9 Prozent am höchsten, die Gesamtquote bleibt mit 4,3 Prozent Schiedsrichterinnen aber auf niedrigem Niveau. Im FLVW pfeifen 153 Frauen, 2022 waren es 143.

Mehr ausgebildete Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

Auch bei den ausgebildeten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern kann der FLVW ein Wachstum verzeichnen. Waren es 2021 noch 319, wurden 2022 exakt 639 Unparteiische ausgebildet (+ 100,31 Prozent). Im Jahr 2023 waren es 938 Neulinge, was eine nochmalige Steigerung von 46,79 Prozent im Vergleich zu 2022 bedeutet

„Die Zahlen machen Mut und Hoffnung“, sagt Marcel Neuer. Der Vorsitzende des westfälischen Verbands-Schiedsrichter-Ausschusses (VSA) möchte angesichts der positiven Entwicklung aber nicht in Euphorie verfallen.

Aktuell würden die Neulinge die Abgänge aufwiegen, jedoch wolle man auch die aktiven Unparteiischen motivieren, ihrem Hobby an der Pfeife weiter nachzugehen. „Hier benötigt es auch die Unterstützung der Vereine und Mannschaften. Respekt und Wertschätzung sind hier die Schlüsselelemente“, so Neuer.

