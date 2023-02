Kevin Klink und die TSG Sprockhövel II können Ostermontag nicht in Ruhe feiern. Sie müssen in der Fußball-Kreisliga ran.

Fußball FLVW ändert Rahmenterminkalender: Spiele am Ostermontag

Region. Der letzte Spieltag in den Hagener Kreisligen wird vorgezogen. Dabei folgen danach noch sechs weitere. Warum der FLVW diese Entscheidung trifft.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat den Rahmenterminkalender für die laufende Saison verändert. Grund hierfür sind die kreisübergreifenden Aufstiegsspiele zur Bezirksliga des Kreises Hagen/Ennepe-Ruhr – hier hat die TSG Sprockhövel II unter anderem große Chancen – gegen den Kreis Siegen-Wittgenstein, die eigentlich für den 4. und den 8. Juni 2023 terminiert worden waren.

Das Spiel am 4. Juni wurde nun aber auf den 28. Mai und somit den Pfingstsonntag vorgezogen. Austragungsort bleibt die Sportanlage des TuS Hasslinghausen.

Mögliche Entscheidungsspiele bei Punktgleichheit der Tabellenersten in den Kreisligen A finden in der Woche vom 22. bis zum 26. Mai statt.

Letzter Spieltag am Ostermontag

Der letzte Spieltag im Kreis Hagen wird daher vom 25. Mai und somit Pfingstmontag vorgezogen auf den 10. April und somit Ostermontag. Kurios: Der 30. Spieltag in der Kreisliga A2 findet somit am 10. April statt, die Spieltage 24 bis 29 schon zuvor.

Angesetzt sind für den Ostermontag folgende Partien mit Sprockhöveler Beteiligung: SC Wengern - Hiddinghauser FV, SV Ararat Gevelsberg - TSG Sprockhövel II, FC SW Silschede - TuS Hasslinghausen, SpVg Linderhausen - VfL Gennebreck, SC Obersprockhövel III - FC Gevelsberg-Vogelsang und in der Kreisliga A1 Al Seddiq Hagen - TuS Hasslinghausen II.

Die Partien in der Kreisliga B und C sind ebenfalls betroffen. In der Kreisliga C2 spielen der SC Obersprockhövel IV, TuS Hasslinghausen III, Hiddinghauser FV II und der VfL Gennebreck II.

