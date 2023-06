Finn Wolter: Drei Starts, drei Siege, verschiedene Partner

Hattingen/Sprockhövel. Der Sprockhöveler Top-Ruderer Finn Wolter überzeugt bei mehreren Veranstaltungen. Auch beim Hattinger Ruderverein gab es Freude über einen Sieg.

Der Sprockhöveler Ruderer Finn Wolter (Ruderclub Witten) sicherte sich bei der 2. Internationalen Junior Regata des Deutschen Ruderverbandes in Hamburg Allermöhe, einem Ranglistenturnier, sicher Rang eins im Leichtgewichts-Männer-Einer.

Die 2000 Meter bewältigte er im Vorlauf in 07:01,66 Minuten und war über drei Sekunden schneller als der Zweite Adrian Reinstädtler (Frankfurter Rudergesellschaft Germania). Im Finale legte er 07:44,91 Minuten nach und landete vor Nikita Mohr auf Platz eins. Die Regatta war die Generalprobe für die Deutschen Juniormeisterschaften in Essen in zwei Wochen.

Auch bei der Internationalen Ratzeburger Ruderregatta triumphierte Wolter. An der Seite von Nikita Mohr (RTHC Bayer Leverkusen) landete er im Leichtgewichts-Männer-Doppelzweier über die 2000 Meter mit 6:55,93 Minuten fast vier Sekunden vor den Zweitplatzierten Moritz Küpper (RC Westfalen Herdecke) und Adrian Reinstädtler und wiederholte dies einen Tag später. Diesmal ruderte Wolter die 2000 Meter mit Moritz Küpper zusammen in 6:45,51 Minuten.

Hattinger Ruderverein bei der Kupferdreher Sprint-Regatta

Bei der 67. Kupferdreher Sprint-Regatta auf dem oberen Baldeneysee nahmen Fronleichnam indes Klaus-Uwe Klobedantz, Julian Schenk und Steuerfrau Anke Völzke vom Hattinger RV zusammen mit Carsten Lebede (Duisburger RV) und Udo Seeger (Kölner RV) im gesteuerten Master-Gig-Doppelvierer teil.

Steuerfrau Anke Völzke, Julian Schenk, Carsten Lebede (Dusiburg), Udo Seeger (Köln), Klaus-Uwe Klobedantz siegten bei der Kupferdreher-Sprint-Regatta. Foto: Ruderverein Hattingen

Sie setzten sich sofort in Führung. Die Gegner aus Essen und vom Sorpesee konnten auf der 350m kurzen Strecke nicht aufholen. Im ungesteuerten Doppeldreier gewannen Schenk und Klobedantz mit Carsten Lebede zudem ein Rennen gegen ein Essener Boot, während es im gesteuerten Doppelzweier zu einem zweiten Platz reichte.

