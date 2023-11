Fairness-Tabelle: So kommt die DJK Märkisch auf Platz eins

Hattingen. Spitzenreiter und Schlusslicht: Zwei Hattinger Klubs rahmen in der Fairness-Tabelle der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga B die anderen Teams ein.

Zehn Gelbe Karten in insgesamt 14 Spielen – diese Bilanz des Fußball-B-Kreisligisten DJK Märkisch Hattingen ist beeindruckend. Die Fairness-Tabelle der Staffel 3 führen die Hattinger damit klar und deutlich an. Dass diese Statistik nicht dem Zufall entspringt, erklärt Esad Muharemovic, der Sportliche Leiter der DJK. Schlusslicht der Fairness-Tabelle ist ebenfalls ein Team aus Hattingen.

0,71 Karten pro Spiel sind ein absoluter Topwert, und darunter fallen nur Gebe Karten, Platzverweise gegen Spieler oder Trainer gab es für die Blau-Gelben noch überhaupt nicht. „Unsere Fairness hat viele Gründe“, sagt Esad Muharemovic. „Die Mannschaft wurde gezielt zusammengestellt, und mit dem Schiedsrichter redet nur der Trainer oder ein Vereinsvertreter. Die meisten Gelben Karten kriegt man ja wegen Meckerns.“

In der vergangenen Saison hatte die DJK Märkisch Hattingen 47 Gelbe Karten

In der Vorsaison belegte Märkisch in der Fairness-Tabelle noch den vorletzten Rang, lag am Ende bei 47 Gelben Karten und bei mehreren Platzverweisen. Die Neu-Zusammenstellung des Teams hat also deutlich Früchte getragen.

„Außerdem steht die Mannschaft taktisch sehr gut, und die Zweikämpfe werden fair geführt, es kommt kaum jemand zu spät“, erklärt Esad Muharemovic. Das Stellungsspiel und die Raumaufteilung stimmten, so der Sportlicher Leiter. Außerdem stünden in der Coachingzone nur Leute, die auch auf dem Spielbericht eingetragen seien. Da fahre man eine Null-Toleranz-Linie.

>>> Lesen Sie auch:

„Jeder Spieler weiß, wie er sich zu benehmen hat. Bei Missachtung gibt es sofort Probleme. Unsportliches Verhalten wird aus dem Verkehr gezogen, denn unsere Senioren sind die Vorbilder unserer Jugendspieler“, betont der Sportliche Leiter der DJK Märkisch.

Schlusslicht der Fairness-Tabelle ist aktuell der FC Sandzak. 43 Gelbe Karten erhielten die Hattinger in 14 Spielen. Allerdings handelten sie sich auch ein paar Platzverweise ein, unter anderem gegen die Sportfreunde Schnee, als zwei Spieler nach dem Schlusspfiff zu harsch mit dem Schiedsrichter diskutierten. (JR)

Alle Nachrichten aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel