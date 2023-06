Ex-SFN-Coach soll Erfahrung beim KFC Uerdingen einbringen

Krefeld. Bei den SF Niederwenigern stand er lange an der Seitenlinie, nun steigt er beim KFC Uerdingen ein. Dort, wo er seine größten Erfolge erlebte.

Fünf Jahre lang stand Dietmar Klinger an der Seitenlinie der Sportfreunde Niederwenigern in der Landesliga. Seite an Seite mit Jürgen Margref und Richard Jankowski führte er den Hattinger Verein.

Nun soll der 65-Jährige seine Erfahrung beim KFC Uerdingen, der in der abgelaufenen Saison Sechster in der Oberliga wurde, einbringen. Von Marcus John, dem neuen Trainer und Sportlichen Leiter, wurde Klinger als Scout und Spielbeobachter installiert.

„Ich kenne Dietmar schon lange, er kennt sich in der Oberliga perfekt aus. Wir dürfen in der nächsten Saison nicht so vermessen sein, dass wir das Maß aller Dinge sind, sondern auch wir müssen uns auf die zukünftigen Gegner einstellen und hier wird er uns unterstützen“, so John gegenüber den vereinseigenen Medien.

Mit dem KFC Uerdingen wurde Dietmar Klinger einst DFB-Pokalsieger

Klinger, der mit Uerdingen 1985 selbst den DFB-Pokal gewann, ein Jahr später in der Bundesliga Dritter wurde, im Europapokal spielte und insgesamt 208 Spiele für Uerdingen in der Bundesliga absolvierte, sagt: „In Uerdingen hatte ich meine erfolgreichste Zeit als Fußballer. Es ist gut, dass die jetzige Vereinsführung die Ehemaligen einbindet.“

Vor seiner Zeit in Uerdingen spielte Klinger auch schon für den ETB SW Essen und RW Essen in der 2. Bundesliga. Nach den Jahren in Uerdingen ließ er die Karriere in der Oberliga ausklingen, erst beim Wuppertaler SV, dann beim ETB.

