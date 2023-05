Anouk Siebers lieferte mit der TSG Sprockövel in der Tennis-Bezirksklasse eine gute Leistung, musste sich aber geschlagen geben.

Tennis Bezirksklasse Entscheidung am grünen Tisch gegen die TSG Sprockhövel

Hattingen/Sprockhövel. Ein Wochenende zum Vergessen gab es für die Erstvertretungen der TSG Sprockhövel und des TC Ludwigstal in der Tennis-Bezirksklasse.

In der Tennis-Bezirksklasse gab es für die drei heimischen Damen- und Herrenmannschaften aus Hattingen und Sprockhövel ausschließlich Niederlagen.

Ein Match wurde erst am Grünen Tisch entschieden.

Damen: TC Blau-Weiß Harpen – TSG Sprockhövel 5:4

Unglücklich mit 4:5 mussten sich die Damen der TSG beim TC Blau-Weiß Harpen geschlagen geben. Nach den Einzeln stand es 3:3, obwohl die TSG wieder nicht auf ihre Nummer eins, Esther Koch, zurückgreifen konnte.

Die Punkte für die TSG-Damen holten Heike Methling, Lea Reinartz und Bea Sander mit deutlichen Zweisatzsiegen. „Zu diesem Zeitpunkt war die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg noch sehr real“, sagte TSG-Sportwart Michael Hilligloh. In den Doppeln präsentierten sich die Harpener aber sehr stark, so dass lediglich das Duo Methling/Reinartz den vierten Punkt für die TSG beisteuern konnte.

TSG: Renee Siebers 1:6/0:6, Louisa Gries 1:6/0:6, Anouk Siebers 4:6/1:6, Heike Methling 6:2/7:5, Lea Reinartz 6:2/6:1, Bea Sander 6:0/6:1. Siebers/Siebers 3:6/0:6, Gries/Sander 1:6/2:6, Methling/Reinartz 6:4/6:4

Nächstes Spiel: TSG Sprockhövel – TC Grün-Weiß Frohlinde (Sonntag, 4. Juni, 10 Uhr, Dresdener Straße 11).

Herren: TSG Sprockhövel – TC Grävingholz 3:6

Die Herren der TSG Sprockhövel haben auch das zweite Saisonspiel gegen den TC Grävingholz mit 3:6 verloren. „Da zwei Doppel nicht korrekt aufgestellt wurden, wurde die eigentliche 4:5-Niederlage vom Staffelleiter in ein 3:6 umgewandelt“, sagte TSG-Sportwart Michael Hilligloh.

Die Ausfälle von Florian Preuss und Timo Kockel wogen schwer, so dass nur Niklas Gerisch durch eine frühzeitige Aufgabe des Gegners und Leonard Krieft durch eine starke Leistung für zwei Punkte in den Einzeln sorgen konnten. Das erste Doppel Kötter/Gerisch steuerte mit einem deutlichen Sieg den dritten Zähler bei, während das dritte Doppel zwar gewann, aber den Punkt am Grünen Tisch abgeben musste.

TSG: Marcel Kötter 3:6/5:7, Niklas Gerisch 1:0 (Aufgabe Gegner), Max Stracke 1:6/4:6, Nico Schöneweiß 4:6/1:6, Leonard Krieft 6:2/6:1, Moritz Hüttemann 1:6/3:6. Kötter/Gerisch 6:3/6:1, Krieft/Hüttemann 2:6/3:6, Stracke/Koch 6:3/6:1

Nächstes Spiel: THC im VfL Bochum – TSG Sprockhövel (Sonntag, 21. Mai, 10 Uhr, Quellenweg 3, Bochum).

Herren: TC Ludwigstal – TC Oespel-Kley 3:6

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel müssen die TCL-Herren um den Ligaerhalt bangen. „Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, aber leider nur zwei Einzel gewonnen“, sagte Mannschaftsführer Josha Helmchen. In den Doppeln kam dann auch lediglich der Punkt durch den Sieg im Match-Tie-Break von Stephan Müller und Moritz Gottschalk hinzu. Helmchen: „Nächste Woche muss gegen Bommern muss ein Sieg her, sonst wird es eng.“

TCL: Josha Helmchen 7:6/6:0, Stephan Müller 2:6/1:6, Yannick Waldeyer 2:6/3:6, Tobias Kalsbach 2:6/2:6, Moritz Gottschalk 2:6/6:2/10:5, Nick Dovbach 1:6/5:7. Helmchen/Kalsbach 6:3/4:6/7:10, Müller/Gottschalk 7:5/3:6/11:9, Waldeyer/Felix Clauß 0:6/0:6.

Nächstes Spiel: TC Bommern – TC Ludwigstal (Sonntag, 21. Mai, 10 Uhr, Friesenstraße 7, Witten).

