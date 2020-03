Für Conny Dauben von der TSG Sprockhövel war es nicht die erste Ehrung als beste Ü 18-Sportlerin des Kreises. „Als das damals 2002 zum ersten Mal veranstaltet wurde, habe ich auch gewonnen“, erinnert sich die 44-jährige Hattingerin.

Damals hatte sie beim Ultraman auf Hawaii gewonnen, diesmal wurde die nimmermüde Ausdauerkünstlerin für die Vizeweltmeisterschaft beim Ultraman an gleicher Stelle als

EN-Sportlerin EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Der Bürgersportler des Jahres Jonas Wolf im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017, Bürgersportler des Jahres (v.l.) Olaf Schade, Jonas Wolf, Jörg Obereiner und Walter Faupel Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ehrenamtliche des Jahres (v.l.) Olaf Schade, Walter Wasmuth, Freund von Jürgen Homberg (1. Platz) und Walter Faupel Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ehrengast Günter Breitenberger im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ü18-Mannschaft des Jahres: Ennepetal Raccoons. Trainer Achim Hilger im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ehrenamtliche des Jahres: Zweitplatzierter Walter Wasmuth im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: U18-Mannschaft RC Witten / RC Magdeburg. Simon Schlott im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017, die U18-MannschaftenRC Witten / RC Magdeburg, SU Annen, RC Witten. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ü18-Sportlerinnen (v.l.) Jörg Obereiner, Trainer von Sarah Mäkelburg, Jonas Wolf Vetreter für Patricia de Graat (1. Platz), Monika Büdenbender und Olaf Schade. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Vorführung vom JC "Samurai" Schwelm-Ennepetal. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ü18-Sportler (v.l.): Vetreter für Jonas Weißenfeld, Olaf Schade, Ingeborg Sander, Mutter von Andreas Sander (1. Platz), Adam Juretzko und Walter Faupel. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Carlotta Fege, U18-Sportlerin des Jahres im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: U18-Sportlerinnen (v.l.): Olaf Schade, Carlotta Fege (1.Platz), Lena Laska (2. Platz), Kaja Reinhardt (3. Platz) und Jörg Obereiner. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Schwelms Vize-Bürgermeisterin Christiane Sartor. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Der Trainer von Jonas Schreiber (1. Platz Sportler U18) im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: U18-Sportler (v.l.) Jonas Wolf (2. Platz), Olaf Schade, Jendrik Lange (3. Paltz), Trainer von Jonas Schreiber (1. Platz) und Walter Faupel. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Kaligraf Günter Roland im Gespräch mit Marc Schulte. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Vorführung Jonglier AG Loher Nocken. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ehrung der erfolgreichsten Schulsportmannschaften(v.l.) Städt. Gymnasium Gevelsberg (Fußball), Jorit Borgert, Ruhr Gymnasium Witten (Judo), Olaf Schade, Städt. Gymnasium Gevelsberg (Leichtathletik). Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres 2017: Ehrung der erfolgreichsten Schulen bei den Sportabzeichen. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres. Die Mannschaften des Jahres: Ennepetal Raccoons (weiße Hemden), EN Baskets Schwelm, Kanu-Club Witten (dunkle Hemden) mit den Ehrern Landrat Olaf Schade sowie den Vize-Landräten Walter Faupel und Jörg Obereiner Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin Ehrung EN-Sportler des Jahres 2017: Moderator Marc Schulte und Landrat Olaf Schade. Foto: Heinz-G. Lützenberger

EN-Sportlerin EN-Sportler des Jahres: Alle Sieger und Nominierten auf einen Blick mit Landrat Olaf Schade sowie seinen Vertretern Walter Faupel und Jörg Obereiner. Foto: Heinz-G. Lützenberger

des Jahres ausgezeichnet. Sie ließ Tanzsportlerin Virginia Lesniak (Gewinnerin bei der Zehn-Tänze-DM) und Judoka Sarah Mäkelburg (SU Annen) hinter sich.

Als Marc Schulte, Moderator der Sportlerehrung im Wittener Stadtwerkehaus, sie nach dem Randsportarten-Dasein des Triathlons befragte, konterte Dauben trocken: „Das ist lange vorbei. Inzwischen muss ich niemandem mehr erklären, dass bei uns nicht auch geschossen wird.“

Benny Madu siegt bei den Junioren

Dieses Sportjahr 2019 kann sich Nachwuchs-Leichtathlet Benny Madu (DJK Blau-Weiß Annen) wirklich zu Hause einrahmen. Von Null auf Hundert katapultierte sich der Hochspringer in seiner Jugendklasse an die nationale Spitze - für seinen DM-Titel bei den U 18-Junioren wurde er nun auch bei der Wahl der EN-Sportler des Jahres ausgezeichnet. „Nein, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, gab Benny Madu beim kurzen Interview mit Moderator Marc Schulte offen und ehrlich zu.

Bei den Männern U 18 gewann Achter-Weltmeister Johannes Weißenfeld (Herdecke) erwartungsgemäß, in der Teamwertung gingen die Preise an das U 18-Beachvolleyball-Duo (Britt Heisler/Jule Mantsch; Schwelm) sowie an die Deutschen Sprintmeisterinnen im Doppelzweier, Annika Steinau und die Hattingerin Julia Eichholz vom Ruder-Club Witten. Eichholz selbst war nicht anwesend, weil sie derzeit in Frankreich studiert.

Jonas Wolf als Bürgersportler geehrt

Witten Übersicht über die Geehrten im EN-Kreis für das Jahr 2019: Wieder einmal wurden in sechs verschiedenen Kategorien die besten Sportler im EN-Kreis ausgezeichnet. Auch das Jahr 2019 brachte wieder zahlreiche herausragende Leistungen hervor. Die Rangfolgen im Überblick: Sportlerin U 18: 1. Leticia Jung (Judo; SU Annen), 2. Marie-Sophie Macke (Leichtathletik; TV Wattenscheid 01), 3. Carlotta Fege (Handball; Borussia Dortmund; aus Witten). Sportler U18: 1. Benny Madu (Leichtathletik; DJK BW Annen), 2. Noah Englich (Ringen; KSV Witten), 3. Jonas Wolf (Leichtathletik; LG Olympia Dortmund). Sportlerin ab 18: 1. Conny Dauben (Triathlon; PV-Triathlon), 2. Virginia Lesniak (Tanzsport; Boston-Club Düsseldorf, aus Witten), 3. Sarah Mäkelburg (Judo; SU Annen). Sportler ab 18: 1. Johannes Weißenfeld (Rudern; RC Westfalen Herdecke); 2. Tobias Pollap (Schwimmen; SG Welper), 3. Max Olex (Skilanglauf; SC Partenkirchen). Mannschaft U18: 1. TG Rote Erde Schwelm (Beachvolleyball; Britt Heisler/Jule Mantsch), 2. DJK Westfalia Welper (Handball; C-Jungen), 3. KC Wetter/Ruhr (Kanupolo, Schüler). Mannschaft ab 18: 1. Ruder-Club Witten (Rudern; Julia Eichholz/Annika Steinau), 2. TuRa Rüdinghausen (Dance; Rhythmic Show Girls) 3. BCC Witten (Billard).

Als Bürgersportler des Jahres wurde Stabhochspringer Jonas Wolf (Hattingen) geehrt. „Dieser Preis bedeutet mir wirklich einiges. Besonders, nachdem der Beginn des letzten Jahres ja nicht so nach Plan lief“, sagte Wolf. Die Qualifikation zur DM gelang ihm erst spät und nach einem Trainerwechsel bestritt er zunächst keine Wettkämpfe. Mit den Deutschen Meisterschaften ging es für den Stabhochspringer der LGO Dortmund wieder bergauf: „Es ist toll, dass die Mühen und Erfolge des restlichen Jahres jetzt durch diesen Preis gewertschätzt wurden“, so Wolf.

Und weiter: „Es ist ein schönes Gefühl zu merken, wie viele Menschen meinen Sport aktiv verfolgen und mich unterstützen, auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft.“ Nächstes großes Ziel des Hattinger Leichtathleten ist im Sommer die Qualifikation für die U20-WM.

Zwar nicht ganz vorne landeten die Handballer der C-Junioren der DJK Westfalia Welper in der Kategorie Mannschaft U18, trotzdem waren sie und ihr Coach sehr zufrieden. „Ich bin richtig, richtig stolz“, betonte Welper-Trainer Dennis Galbas. „Die Ehrung zeigt mir auch, dass wir mit den Jungs auf einem richtig guten Weg sind“, sagte Galbas, der die Mannschaft, die in der kommenden Saison dann in der B-Jugend spielt, auch weiter betreuen wird.

Görke und Hülssiep ausgezeichnet

Als Ehrenamtler des Jahres erhielt unter anderem Karl Görke vom 1. JJJC Hattingen eine Auszeichnung. Wie er zu seinem Job als Schatzmeister beim Hattinger Stadtsportverband gekommen sei? „Die haben mich gefragt, ob ich lesen uns schreiben kann. Als ich ‘ja’ gesagt habe, hatte ich den Job“, erinnert sich Görker und erntete schallendes Gelächter.

Ebenfalls geehrt wurden Wolfgang Hülssiep (TSG Sprockhövel), Dr. Jobst Pastor (PV-Triathlon), Paul Gerhard Daus (FFC Ennepetal), Christian Kern (TG Rote Erde Schwelm) und Joannis Lepidis (Kampfsportgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd).