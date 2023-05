Ein Start mit lauter Fragezeichen für den VfL Niederwenigern

Hattingen. Für den VfL Niederwenigern geht es am Wochenende in der Tennis-Verbandsliga los. Die Fast-Aufsteiger aus der Ruhr-Lippe-Liga starten auch.

Am Samstag starten mit den Damen 55 des VfL Niederwenigern und den Herren 40 des TC Ludwigstal zwei weitere heimische Teams in die diesjährige Tennissaison. Sowohl die VfL-Seniorinnen, die in der Verbandsliga spielen, als auch der TC Ludwigstal (Ruhr-Lippe-Liga) müssen auswärts ran.

In ihrem ersten Spiel nach dem Aufstieg aus der Ruhr-Lippe-Liga reisen die Damen 55 des VfL Niederwenigern zum VfL Tennis Kamen (Samstag, 13 Uhr, Am Schwimmbad 10).

„Ich kann die Liga momentan überhaupt noch nicht einschätzen. Wir müssen mit einem kleinen Kader auskommen und erst einmal sehen, wie die Saison so anläuft“, sagte VfL-Spielführerin Marion Kolmit.

VfL Niederwenigern geht als Außenseiter gegen den VfL Tennis Kamen ins Rennen

Der VfL Tennis Kamen belegte in der Vorsaison den zweiten Rang in der Abschlusstabelle und geht auch mit den besseren Leistungsklassen als Favorit in das Spiel gegen die Wennischen, die für die Sommersaison nur dieses eine Team gemeldet haben. Die weiteren Gegnerinnen spielen beim TC Halingen, beim Hörder TC, bei der TSG Beckum und beim TC Berghofen.

TC Ludwigstal schiebt die Favoritenrolle von sich

Die Herren 40 des TC Ludwigstal schrammten im Vorjahr nur hauchdünn am Aufstieg in die Verbandsliga vorbei. Dennoch backt TCL-Kapitän Karsten Hoff eher kleine Brötchen. „Holzwickede ist der Top-Favorit. Wir wären schon mit einem Mittelfeldrang zufrieden“, zeigte sich Hoff zurückhaltend.

Zum Auftaktspiel fahren die Ludwigstaler zum TC Kamen-Methler II (13 Uhr, Händelstraße 20, Kamen). Raphael Henkel, Ralf Paßmann und Robin Seibel werden aber fehlen.

Ebenfalls in der Ruhr-Lippe-Liga gefordert sind am Wochenende die Frauen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen beim TV Rot-Weiß Bönen (So., 10 Uhr) sowie die Frauen 40 des TC Ludwigstal beim TSC Hansa-Dortmund (So., 10 Uhr). Beide hatten ihr Auftaktspiel verloren.

