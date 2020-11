Es war der 3. April in diesem Jahr, als der EGV Hattingen zum ersten mal „auf Sendung“ ging. Auf dem Online-Portal Soundcloud hat der Verein seitdem 19 Folgen seines Podcasts gesendet, weit über die Zeit des ersten Corona-Lockdowns hinaus, der Anlass war. Nun soll es weiter gehen, nachdem die „EGV PoTTsendung“ zuletzt sechs Wochen lang stumm war.

„Wir wollen den Podcast grundsätzlich weiterführen, auch wieder halbwegs regelmäßig“, kündigt der EGV-Vorsitzende Oliver Wagner an. Er war gemeinsam mit Felix Döppers das Zugpferd, in der Regel werden die Folgen dabei wie ein Telefongespräch zwischen den beiden aufgenommen, was sie ohnehin oft führen.

EGV Hattingen macht Vereinsfahrt nach Mittenwald

Dabei sind auch Gäste aufgetaucht, so etwa Ex-Spieler Ralf Gehrke, der immer noch Mitglied ist, aber mittlerweile in Mittenwald wohnt. Dorthin reiste eine kleine EGV-Gruppe im Oktober zu einem Wiedersehen und Freundschaftsspiel 1800 Kilometer entfernt. „Das funktionierte zum Glück noch kurz bevor der zweite Lockdown kam“, freute sich Wagner.

Dies war eine Idee, die aus dem Podcasts entstanden ist, er hat neue Wege eröffnet, was den EGV freut. „Es hat Spaß gemacht, den einen oder anderen dabei mal wieder zu hören“, erzählt Wagner, der von einer Liste spricht, auf der noch einige weitere Themen für eine Aufnahme stehen. Daran mangelt es keineswegs, in den vergangenen Wochen hatten die Macher der „PoTTsendung“ aus privaten Gründen nur kaum Zeit. Nun soll es weitergehen, die Fahrt nach Mittenwald wird dabei sicherlich ein Thema sein, deutet Wagner an. Aber auch der Lockdown an sich wohl oder übel. Und vielleicht ein Gast aus einem anderen Verein.

Sportfreunde Niederwenigern schließen weitere Podcast-Folgen nicht aus

Mit den Sportfreunden Niederwenigern hatte ein zweiter heimischer Verein im Frühjahr die Chance genutzt, sich auf einem neuen Terrain zu bewegen. Vier Folgen sind dabei entstanden, danach war aber wieder Schluss. Es ging nach und nach auch wieder draußen auf dem Platz weiter, die Zugpferde aus dem Vorstand hatten anderweitig in der Vereinsorganisation zu tun. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise noch einmal neue Folgen des „SFNcasts“ gibt.

„Wir haben uns darüber bisher nicht erneut Gedanken gemacht. Aber es wird Thema unserer nächsten Vorstandssitzung sein“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Manfred Lümmer. Er war in zwei Folgen mit eingebunden, als Moderator, der gemeinsam mit Hans-Peter Walter die Bestatterin Dorothee Werwer aus Niederwenigern und den örtlichen Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Thomas Gurski, interviewte. Zuvor waren bereits Luke Hemmerich sowie Jürgen Margref Gesprächspartner von Konstantin Konrad und Mario Kraushaar.

