Drei Sprockhöveler Teams stehen mit 13 Punkten vorn

Sprockhövel. Der TuS Hasslinghausen, der SC Obersprockhövel II und die TSG Sprockhövel II führen die Tabelle an. Das kann auch nach dem Spieltag so bleiben.

Die 13 scheint zumindest für die Vereine aus Sprockhövel momentan eine Glückszahl zu sein. Denn die ersten drei Plätze in der Kreisliga A2 werden aktuell von den drei Sprockhöveler Vereinen TuS Hasslinghausen, SC Obersprockhövel II und TSG Sprockhövel II belegt. Kurios: Alle drei Klubs haben genau 13 Punkte.

SCO-II-Coach Markus Möller freut sich über diese Momentaufnahme. Ob der Kampf um den Aufstieg auch dauerhaft so eng bleibe, sei jedoch völlig offen: „Das hängt auch davon ab, ob alle Spieler bei den jeweiligen Teams fit bleiben. Ein oder zwei Ausfälle können viel verändern.“

Hauptaugenmerk des SC Obersprockhövel II liegt auf Linderhausen

Klar, dass sein Hauptaugenmerk dem kommenden Spiel gegen die SpVg Linderhausen gilt. Das Team von Trainer Marvin Borberg wurde vor der Saison von vielen Experten als Aufstiegsfavorit in den Ring geworfen. Auch aus dem Verein kamen forsche Aufstiegsansagen.

Den Erwartungen konnte die Mannschaft bisher jedoch nicht gerecht werden. Zwar holte das Team aus den vergangenen drei Partien sieben Punkte. Aktuell hängt Linderhausen aber immer noch im Tabellenmittelfeld fest. Dabei waren die Verstärkungen vor Saisonbeginn durchaus namhaft.

Kontakt von Markus Möller zu Tobias Voshage besteht noch

So spielte beispielsweise Tobias Voshage früher für den SC Obersprockhövel in der Landesliga „Zu Tobi habe ich noch immer einen guten Draht. Wir haben uns vor einigen Tagen recht intensiv über die Situation unserer Mannschaften ausgetauscht“, sagt Möller. Die Qualität der Lindenhausener schätzt Möller weiter sehr hoch ein: „Das wird eine sehr schwere Partie, in der wir hellwach sein müssen.“

Wer am Ende oben stehen will, kommt ohnehin am TuS Hasslinghausen nicht vorbei. Dass die Elf so weit oben steht, hängt vor allem mit der Unberechenbarkeit der Mannschaft zusammen. Der Beleg: Beim 3:0-Sieg gegen RW Ennepetal-Rüggeberg gab es mit Enzo Carignano, Kevin Voß und Ian Mösta mal wieder mehrere verschiedene Torschützen.

Der TuS Hasslinghausen ist für die Gegner offensiv unberechenbar

„Die Gegner können sich nur sehr schwer auf uns einstellen. Wir sind auch immer in der Lage, auf unterschiedliche Spielverläufe flexibel zu reagieren“, freut sich Co-Trainer Christian Parlow.

Die Personalsituation am Landringhauser Weg könnte aktuell jedoch besser sein. Mehrere Spieler sind verletzt oder angeschlagen. Im Vorfeld des Auswärtsspiels beim FC Wetter 10/30 II möchte Parlow aber kein Wehklagen aufkommen lassen: „Unser Kader ist so ausgeglichen besetzt, dass wir das auffangen können.“

Die TSG Sprockhövel II begegnet dem FC Wetter mit nötigem Respekt

Der FC Wetter 10/30 II war auch der jüngste Gegner der Sprockhöveler Zweitvertretung. Die TSG II gewann bekanntlich souverän mit 4:0. Ob das Ergebnis beim Tabellenachten FC SW Silschede wieder so klar wird, bleibt abzuwarten.

„Ich glaube, dass unser Gegner sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat“, sagt Trainer Christian Kalina. Ende September verlor Wetter nur knapp 0:1 gegen den SCO II: „Alleine daran sieht man, dass wir sie nicht unterschätzen dürfen.“

Mehr aktuelle Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel:



Alle Berichte und Bilder aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.