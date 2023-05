Doppelter Hattinger Fehlstart – 18:16 im Match-Tie-Break

Hattingen. Die Damen 40 des TC Ludwigstal erwischen einen gebrauchten Tag. Die Damen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen stehen schon nach Spiel eins unter Druck.

Beim Saisonauftakt in der Ruhr-Lippe-Liga setzte es am Sonntag für die beiden heimischen Teams gleich Niederlagen.

Sowohl die Damen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen als auch die Damen 40 des TC Ludwigstal unterlagen klar.

Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga starteten die Damen 30 der Rot-Weißen mit einer deutlichen 1:5-Heimniederlage in ihre erste Spielzeit in der Ruhr-Lippe-Liga, der höchsten Liga des Bezirks.

TG Rot-Weiß Hattingen ist dem TC Blau-Weiß Castrop deutlich unterlegen

Die Blau-Weißen aus Castrop gewannen bereits fünf der sechs Einzel allesamt in zwei Sätzen und entschieden die Partie somit vorzeitig. Lediglich Katharina Lerbs setzte sich in zwei Sätzen durch.

„Katharina hat stark gekämpft und den einzigen Punkt für uns geholt“, lobte Spielführerin Mona Beuckelmann ihre Teamkameradin. Auch in den Doppeln waren die Gastgeberinnen von der Waldstraße deutlich unterlegen. Nun gilt es, am nächsten Spieltag auswärts gleich zu punkten, um nicht vom Saisonstart an in der unteren Tabellenregion hängen zu bleiben.

TG Rot-Weiß Hattingen – TC Blau-Weiß Castrop 06 1:5

Rot-Weiß: Mona Beuckelmann 1:6/1:6, Katharina Lerbs 6:4/6:2, Michaela Henkel 3:6/1:6, Laura Weidemann 0:6/3:6. Beuckelmann/Alica Böckenhüser 1:6/2:6, Lerbs/Claudia Müller 3:6/2:6.

Nächstes Spiel: TV Rot-Weiß Bönen – TG Rot-Weiß Hattingen (Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr, Südfeld 9, Bönen).

Beim TC Ludwigstal war mehr möglich

„Das war für uns ein gebrauchter Tag. Es war definitiv mehr drin. Aber keiner von uns hat seine Topform abrufen können“, sagte die enttäuschte Spielführerin Antje Müller kurz nach dem Match. Den Ehrenpunkt holte Alexandra Schröter in einem nervenaufreibenden Tenniskrimi.

Die Nummer 2 der Ludwigstalerinnen verlor den ersten Satz im Tie-Break, drehte im zweiten Durchgang den Spieß aber um. Im darauffolgenden spektakulären und spannungsgeladenen Match-Tie-Break behielt sie dann hauchdünn mit 18:16 (!) die Oberhand. Melanie Mutschall feierte nach langer Verletzungspause im Doppel ihr Comeback.

TV Recklinghausen-Süd - TC Ludwigstal 5:1.

TCL: Antje Müller 4:6/2:6, Alexandra Schröter 6:7/7:6/18:16, Tanja Grunow 1:6/1:6, Sabine Müller 0:6/1:6. Melanie Mutschall/Antje Müller 3:6/6:3/3:10, Schröter/Grunow 4:6/4:6.

Nächstes Spiel: TSC Hansa Dortmund – TC Ludwigstal (Sonntag, 14. Mai, 10 Uhr: Baststraße 10, Dortmund).

