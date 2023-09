DJK Westfalia Welpers Bester fliegt – dann wird es kurios

Hattingen/Sprockhövel. Die A-Jugend der Westfalia gewinnt auch das zweite Spiel in der Verbandsliga. Drei Spieler erhalten ein Sonderlob vom Trainer. Zwei Rote Karten.

Schon vor Anwurf war den A-Junioren der DJK Westfalia Welper bewusst, dass dieses Spiel bei der HVE Villigst-Ergste eines der schwersten der ganzen Saison in der Verbandsliga werden würde. „Auswärts in Schwerte ist es immer ein heißes Pflaster“, sagte Trainer Thimo Wanders daher auch.

So war es in der ersten Hälfte auch das erwartete, enge Spiel, welches die Welperaner am Ende mit 41:36 für sich entschieden.

Bis zur 18. Minute konnte sich kein Team absetzen. Bei der DJK überzeugte in dieser Phase vor allem Lennart Holzapfel mit Würfen aus der zweiten Reihe. Dabei wollte er vor kurzem noch eigentlich ganz Aufhören mit dem Handball. Doch jener Lennart Holzapfel musste in der 18. Minute mit der Roten Karte vom Feld, nachdem er seinem Gegenspieler auf Außen mit einem Schritt zu spät entgegenkam.

DJK Westfalia Welper kommt nach der Umstellung besser ins Spiel

Die Teams schenkten sich weiterhin nichts, auch wenn Wanders in dieser Phase „Aggressivität in der Abwehr“ fehlte, weshalb er auf eine 6:0-Deckung umstellte. „Leider haben wir noch vor der Halbzeitpause unseren Kreisläufer Mark Böving durch eine weitere Rote Karte verloren, sagt Wanders.

Kurios wurde es unmittelbar vor der Pause. Eine Sekunde vor Schluss pfiffen die Unparteiischen einen Siebenmeter für Villigst-Ergste. „Da die Schiedsrichter nach Ablauf der Zeit und der entsprechenden Sirene aber nicht abgepfiffen hatten, sondern weiterlaufen ließen, mussten meine Jungs nachträglich aus der Kabine zurückkommen, um den Siebenmeter zu wiederholen“, so Wanders. Mit einem 15:16-Rückstand wurden die Seiten gewechselt.

DJK steigert sich in der zweiten Hälfte deutlich

„Was die Jungs dann in der zweiten Hälfte für ein Feuerwerk abgebrannt haben, hat mich aber wirklich sehr beeindruckt. Nachdem wir zunächst eine Unterzahl absitzen mussten, haben sie in der Folge vieles richtig gemacht“, freute sich Wanders.

Ein 13:6-Lauf während dem vor allem Julius Passauer viele Gegenstöße in Tore ummünzte, zogen die Hattinger davon. Auch Moritz Kaulfuß machte ein starkes Spiel und kommt nach einem Auslandsjahr in den USA immer besser in Form. „Außerdem war in dieser Phase Max Hoffmann ein eminent wichtiger Faktor, speziell in der Deckung“, lobte Wanders. Der Sieg war dann nie mehr gefährdet, sodass die DJK nun mit 4:0-Punkten nach zwei Spielen auf Rang zwei liegt.

Die weiteren überkreislichen Spiele: B-Jugend Bezirksklasse, JSG Hattingen-Sprockhövel - Bochumer HC 15:21; C-Jugend Bezirksliga JSG Hattingen-Sprockhövel - PSV Recklinghausen 32:20; C-Jugend Bezirksklasse TuS Oespel-Kley – DJK Westfalia Welper 26:25; C-Juniorinnen Bezirksliga DJK Westfalia Welper – TuS Scharnhorst 9:18

