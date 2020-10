Hattingen. Die Handballer von Westfalia Welper hatten am ersten Spieltag spielfrei. Auch am zweiten Spieltag wird das Team aus Hattingen noch nicht spielen.

Die DJK Westfalia Welper hat ihren Saisonauftakt verschoben. Das eigentlich für Sonntag in der Halle Marxstraße geplante erste Spiel der DJK in der neuen Punkterunde der Handball-Bezirksliga gegen den TuS Bommern II wurde auf Wunsch der Welperaner verlegt.

Obwohl Welpers Ortsrivale TuS Hattingen II am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim TuS Ickern (Sonntag, 18 Uhr) bereits in den zweiten Spieltag geht, müssen sich die Fans der Westfalia noch ein wenig gedulden.

Westfalia Welper bittet wegen der Herbstferien um Verlegung

„Wir hätten an diesem Wochenende zum Auftakt der Herbstferien auf einige Spieler verzichten müssen und haben den TuS Bommern um Verlegung des Spiels gebeten. Die Bommeraner haben freundlicherweise zugestimmt“, sagte Welpers Sportlicher Leiter André Bauer.

Das Nachbarschaftsduell gegen die Zweitvertretung des Oberligaaufsteigers findet nunmehr am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, in der Halle Marxstraße statt. An diesem letzten Tag der Herbstferien haben alle anderen Teams der Bezirksliga noch spielfrei.

