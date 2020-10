Hattingen. Die DJK Westfalia Welper startet in der Bezirksliga doch noch nicht in die Saison gegen den TuS Bommern II. Eine weitere Partie ist abgesetzt.

Nun ist es amtlich. Das für kommenden Samstag terminierte erste Spiel der DJK Westfalia Welper in der bereits seit Anfang Oktober laufenden Saison in der Handball-Bezirksliga gegen den TuS Bommern II wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Beide Vereine hatten sich aufgrund der angespannten Pandemielage auf eine Verlegung verständigt. Der Staffelleiter hat bereits zugestimmt.

Ob die Bezirksliga nach den Herbstferien am 31. Oktober planmäßig den Spielbetrieb überhaupt wieder aufnehmen wird, steht noch nicht fest. Darüber soll im Rahmen einer Präsidiumssitzung des Westfälischen Handballverbandes am nächsten Donnerstag beraten werden.

Auf Kreisebene votieren DJK Welper und TuS Bommern für späteren Saisonstart

Auf Kreisebene hatten sich sowohl die DJK Westfalia Welper als auch der TuS Bommern hatten in einer Umfrage des Handballkreises Industrie wie auch 30 weitere Vereine dafür ausgesprochen, den Saisonstart auszusetzen. Nur fünf Klubs waren gegenteiliger Auffassung. Eine Entscheidung des Kreisvorstandes wird am Donnerstagabend erwartet.

Vorsorglich hat die DJK Welper aber bereits auch das für Sonntag vorgesehene Spiel der dritten Mannschaft in Scherlebeck in der Kreisklasse 2 einvernehmlich verlegen lassen. Die Zweitvertretung hat in der Kreisliga ohnehin spielfrei.

