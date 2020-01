DJK Westfalia Welper: Reserve will gegen Waltrop nachlegen

Nach dem Erfolg in der Vorwoche möchte die Reserve der DJK Westfalia Welper am liebsten direkt nachlegen. Sie empfängt am Sonntag den Waltroper HV (Anwurf: 16 Uhr). Im unteren Tabellenbereich ist es recht eng, der Gegner mit 9:17 Punkten für die Welperaner (7:19 Punkte) in Schlagdistanz.

Verstärkung aus der ersten Mannschaft wie zuletzt beim 36:34-Sieg gegen den TuS Ickern gibt es dieses Mal allerdings nicht. „Ich habe soweit aber alle Leute zusammen, bis auf die Ausnahmen, die aus der aufgelösten dritten Mannschaft nicht spielen wollen“, sagt Trainer Dennis Galbas. Die Stimmung im Training sei gut, der Wille, die Liga zu halten, im Verein ausgeprägt.

Tore aus dem Rückraum

„Ich erwarte eine sehr starke 6:0-Deckung, bei der wir aus dem Rückraum zu Toren kommen müssen“, fordert Galbas. Mit einer offensiven Deckung möchte er die Gegner im Angriff stoppen. „Die Jungs sind heiß darauf, den letzten Platz zu verlassen“, so Galbas.