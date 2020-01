DJK Westfalia Welper muss gegen das Schlusslicht punkten

Im letzten Spiel der Hinrunde genießt die DJK Westfalia Welper Heimrecht. Die Jugendkraftler empfangen die SG Linden-Dahlhausen. Das Duell gegen den Klub aus Bochum findet bereits am Samstagabend um 19.30 Uhr (Halle Marxstraße) statt. Mit der 24:30-Pleite im Ortsderby beim TuS Hattingen II ist die DJK Westfalia Welper denkbar schlecht aus der Winterpause zurückgekehrt. Bereits in den letzten Spielen des alten Jahres hatte sich abgezeichnet, dass die Welperaner aus der Spur geraten waren. Das Vorhaben, mit drei Heimsiegen in Folge in die Spitzengruppe vorzustoßen, ist krachend gescheitert. 3:9-Punkte, so lautet die trostlose Bilanz aus den letzten sechs Spielen. Der freie Fall in die nicht mehr ferne Gefahrenzone droht.

Bochumer haben alle Spiele verloren

Mit dem punktlosen Tabellenletzten SG Linden-Dahlhausen erscheint nun eine Mannschaft an der Marxstraße, gegen die ein Sieg geradezu verpflichtend ist. Die Bochumer haben sämtliche zwölf Spiele verloren und liegen weit abgeschlagen hinter allen Teams deutlich zurück. Sollte die DJK auch gegen diesen bezirksligauntauglichen Gegner straucheln, dann schrillen endgültig die Alarmglocken.

Selbstverständlich bleibt zu berücksichtigen, dass die Platzierung in dieser Saison bei der DJK nicht die oberste Priorität genießt. Ziel ist es, die vielen talentierten Nachwuchsspieler an das Bezirksliganiveau und die Mannschaft heranzuführen.

Drei Nachwuchs-Spieler habe den Sprung in die erste Mannschaft geschafft

Marvin Muckenhaupt, Daniel Propp und allen voran Jonas Decker haben den Sprung bereits geschafft und sind feste Bestandteile des Teams. Und mit Johann Sponagel-Becker steht ein junger Mann aus der A-Jugend bereits im Startblock. Hinderlich war auch, dass ein ständiger Personalengpass zu überbrücken war. Diese Probleme müssen aber ab sofort beiseitegestellt werden, es geht ans Eingemachte.

Rein personell sieht es so aus, dass neben Björn Trompeter und den verletzten Manuel Maerz und Marc Schulz nun auch Torwart Andrè Bauer (Knieprobleme) vorerst ausfallen wird. Die Torhüter Andreas Moog und Markus Büttner stehen aber wieder zur Verfügung.