DJK Westfalia Welper: Jugend gibt Seniorenteams Steilvorlage

In der Halle und am Ball sind die B-Jugendlichen der DJK Westfalia Welper zurzeit nicht. Doch sie halten sich auf andere Weise fit und haben die Oberliga als Ziel.

Hattingen Während des Lockdowns überlegen sich die Jugendtrainer, wie sie die Nachwuchsspieler bei Laune halten können. Das übernehmen auch die Herren.

Die Hallen sind zu, die Temperaturen eisig. Trotzdem sind die Nachwuchshandballer der DJK Westfalia Welper im Training. Denn ihre Jugendtrainer haben für die Zeit des Lockdowns ein Programm erstellt, um einerseits die Fitness ihrer Spieler zu fordern und bestenfalls zu halten, andererseits wollen sie damit für Spaß sorgen und den Teamgeist aufrechterhalten.

Eine Idee ist bereits vor Weinachten umgesetzt worden und wurde gut von den Kindern, auch gemeinsam mit ihren Eltern, angenommen. Die Trainerinnen der G-Jugend, Anke Krauss und Linda Wolf, haben eine QR-Code-Rallye entwickelt. Los ging es an der Halle Marxstraße, per Handy-App wurden die Codes gescannt, hinter denen sich einerseits eine Bewegungsaufgabe im Freien sowie die Daten für die nächste Station im Welperaner Wald versteckten. Ähnlich wie eine Schnitzeljagd, bei der es aber nicht darum ging, einen Sieger zu küren, sondern fit zu bleiben. Vor dem Jahreswechsel gab es dann eine zweite Version der Rallye.

Auch die B-Jugend der DJK Welper entwickelt ein eigenes Programm

Die männliche B-Jugend trifft sich, wie viele Teams zurzeit, regelmäßig auf digitale Wege. Dafür haben Trainer Dennis Galbas und Betreuer Thimo Wanders eine Art Monopoly-Spiel programmiert, mit Fitnessübungen pro Feld – als Strafaufgabe, wenn ein Team dabei im vorbereiteten Quiz die falsche Antwort wählt. Oder einfach als gemeinsame Würfel-Variante. „Gerade in der B-Jugend nimmt die Physis eine immer wichtige Rolle ein. Wir wollen mit dem Spiel motivieren und neue Reize setzen, aber vor allem eine Grundbasis schaffen“, erklärt der Trainer.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel verpassen: Abonnieren Sie unsere WAZ-Newsletter für Hattingen und für Sprockhövel +++

Galbas hat der DJK außerdem für die kommende Saison seine Zusage gegeben. „Die Jungs haben sich für unser gemeinsames Ziel ausgesprochen, wieder in der Oberliga zu spielen. Das ist nun unser Fokus und wird können die Chance nun nutzen, uns jetzt schon für September vorzubereiten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir diese Saison nicht spielen“, so Galbas. Er ist der Meinung, dass sein Team in die höchste Jugendklasse in NRW gehört, wofür das Team aber auch etwas tun muss. Nach der Qualifikation zu dieser Saison sind die Welperaner in der Bezirksoberliga eingeteilt.

Wettkampf der Jugend überträgt sich auf die Erwachsenen

Außerdem waren die Jungs draußen im Freien, jeder für sich ist dabei gelaufen, im November auch in Zweierteams gegeneinander. Als kleinen Wettkampf haben dabei die Spieler die Trainer herausgefordert, die ebenfalls gelaufen sind. Diese Challenge haben die Seniorenteams kopiert: die Herren der DJK Welper haben die Damen herausgefordert.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Expertenmeinung: Gute Prognosen von Hansi Wagner für den SC Obersprockhövel, die SG Welper und den TuS Hattingen

Bereit für neue Aufgabe: Was macht eigentlich der ehemalige Handball-Trainer Matthias Katzenmeier?

Lockdown: So ist die Lage nach der Verlängerung im Lokalsport

Alle Berichte aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.