DJK Westfalia Welper ist besonders fleißig – dank der Stadt

Hattingen/Sprockhövel. Die DJK Westfalia Welper dankt der Stadt Hattingen. Das sind die Vorbereitungspläne der Handball-Bezirksliga-Teams der DJK und der HSG II.

Ehe es am 2. September zu Hause gegen den Waltroper HV in der Handball-Bezirksliga los geht, steht bei der DJK Westfalia Welper noch so einiges auf dem Programm – dabei kommt den Welperanern auch zugute, dass die Stadt Hattingen die Sporthalle an der Marxstraße in den Sommerferien nicht gesperrt hat, die DJK kann viel trainieren und spielen. „Dafür einen großen Dank“, sagt Trainer Tobias Lask.

Am Montag, den 26. Juni, starteten die Welperaner in die Vorbereitung, nachdem die Spieler zuvor bereits 14 Tage individuell an der Grundlagenausdauer gearbeitet hatten. Mit dem Spielen geht es nach einem Spaßevent am 07. Juli, bei dem sich die DJK gegen die SG Welper II im Fußball messen wird, am 18. Juli so richtig los. Inklusive der Freundschaftsspiele wird vier Mal die Woche auf dem Handballfeld gestanden.

Diese Partien sind geplant: 18. Juli gegen den TV Brechten (Landesliga), 20. Juli gegen den SC Huckarde (Kreisliga), 27. Juli gegen den VfL Gladbeck II (Landesliga), 30. Juli gegen den TV Gladbeck (Kreisliga) , 01. August gegen TS Selbeck (Bezirksliga), 03. August gegen Ruhrtal Witten (Kreisliga), 08. August gegen die HSG Annen-Rüdinghausen (Kreisliga), 15. August gegen den PSV Recklinghausen (Landesliga), 22. August gegen den TV Brechten II (Bezirksliga).

HSG Hattingen/Sprockhövel II (Bezirksliga)

Noch recht labil sei der Vorbereitungsplan aktuell, sagt Trainer Jan Schiltz. Erst drei Testspiele wurden bisher ausgemacht, weitere sollen aber noch Folgen. „Daran bastel ich noch“, so Schiltz, der sein Bezirksliga-Team vor drei Wochen zum ersten Mal wieder in die Trainingshalle bat. Am 1. August steht ein Test gegen Landesligist HSG Gevelsberg-Silschede II auf dem Plan. Am 5. August geht es gegen den Landesligisten HSV Herbede und am 13. August gegen den Bezirksligisten Wittener TV, der in der kommenden Saison aber nicht in der gleichen Liga wie die HSG spielen wird.

Die gegnerischen Teams der HSG Hattingen/Sprockhövel II und der DJK Westfalia Welper

FC 26 Erkenschwick

VfL Hüls

HSC Haltern-Sythen II

Waltroper HV

HC Westfalia Herne II

SV Teutonia Bochum-Riemke II

TuS Bommern II

TuS Ickern

DJK Westfalia Welper (Frauen-Bezirksliga)

Trainer Uli Müller bat die Handballerinnen der DJK bereits am 5. Juni zum Auftakttraining für die kommende Saison. Mit dabei waren auch die A-Jugendlichen, die nach und nach ins Team integriert werden sollen. Zwei Mal die Woche wird trainiert. Gemeinsam mit den Herren sind sechs Einheiten in der „Crossfit mit Schmackes Box“ in Gevelsberg geplant. Im August folgt dann noch ein Trainingslager. Testspiele sind noch nicht geplant. Durch Urlaube ist es schwer, Termine zu finden. Los geht es in der Bezirksliga am ersten September-Wochenende.

Die gegnerischen Teams der DJK Westfalia Welper

Bochumer HC

HSC Haltern-Sythen II

DJK TuS Oespel-Kley II

TV Wattenscheid

TV Wanne

SG Linden-Dahlhausen

SV Teutonia Bochum-Riemke III

