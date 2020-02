DJK Westfalia Welper II steht vor dem ersten Endspiel

Für die DJK Westfalia Welper II geht es in der Handball-Kreisliga weiterhin um alles. Mit 7:27 Punkten steht sie nach wie vor am Tabellenende und möchte unbedingt die Klasse halten. Am Sonntag empfängt sie um 16 Uhr die SG Suderwich.

„Es ist einer der fünf Gegner, die in unmittelbarer Schlagdistanz stehen. Also ist es für mich auch eines der fünf Endspiele, wovon wir mindest vier gewinnen müssen“, betont DJK-Trainer Dennis Galbas. Er hält Suderwich für eine robuste Mannschaft, der seine Mannschaft nur mit Kampf und Leidenschaft entgegenwirken könne. „Sie spielt eine aggressive 6:0-Deckung und kommt immer mit viel Willen und Gewalt“, so Galbas, der in heimischer Halle unbedingt zwei Punkte behalten möchte.

Kader der DJK Welper ist so gut gefüllt wie lange nicht

Fraglich ist noch ein Einsatz von Felix Buchmüller, der zuletzt erkrankt war. Sonst steht der komplette Kader zur Verfügung. „Wir haben wohl den besten, den wir bislang in der Saison zur Verfügung hatten“, schätzt der Trainer.