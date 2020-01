Hattingen. Durch den erneuten Erfolg rückt das Team von Trainer Galbas an die Konkurrenz im Abstiegskampf heran. Der Coach fordert verstärkten Zusammenhalt

DJK Westfalia Welper II erkämpft sich zweiten Sieg in Folge

Die Zweitvertretung der DJK Westfalia Welper setzte am Samstag die Aufholjagd in der Handball-Kreisliga fort. Das Schlusslicht holte den zweiten Sieg in Folge und bezwang den Tabellenvierten TuS Ickern mit 36:34.

Welperaner 5:1-Deckung bereitet Ickern Probleme

Welpers Trainer Dennis Galbas und Spieler Tobias Lask tauschen sich beim Spiel gegen Ickern aus. Foto: Hendrik Steimann / WAZ

Über die gesamte Spieldauer war die Partie ausgeglichen und eng. Im Angriff zeigten beide Teams ihre Stärke, in der Abwehr machten es Welper und Ickern sich gegenseitig aber auch einfach. „Zu Beginn waren wir zu passiv, erst mit der Umstellung auf eine 5:1-Deckung wurde es besser“, sagte Welpers Trainer Dennis Galbas.

Trainer Galbas hofft auf weitere Verstärkungen aus der dritten Mannschaft

„Letztlich waren wir konditionell stärker. Es freut mich für die Jungs, sie steigern sich. Ich hoffe, dass der Zusammenhalt im Verein weiter wächst und andere Spieler der dritten Mannschaft bei uns zum Einsatz kommen“, erklärte Galbas weiter.

DJK Welper II - TuS Ickern 36:34

DJK: Jäger, Wanders; Lask (7/1), Kothe-Marxmeier (5), Jess (3), Nuß, Mühle, Andreas (3/1), Witt, Pradtke (2), Spoedt (8/4), Dreinhöfer, Striebeck, Buchmüller (8).