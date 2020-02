DJK Westfalia Welper: Frauen setzen Zeichen im Abstiegskampf

Hattingen. Mit einem 27:22-Sieg gegen den TuS Scharnhorst klettern die Damen von der Marxstraße in der Tabelle. In der zweiten Halbzeit gibt’s einen Knick.

Die Damenmannschaft der DJK Westfalia Welper gewann trotz Personalsorgen gegen den TuS Scharnhorst und hat sich damit auf den zwölften Rang in der Tabelle der Bezirksliga vorgeschoben. Die Welperanerinnen traten trotz kleinem Kader an und gewannen mit 27:22.

Torjägerin Lena Ascherfeld und Melike Düsünceli fehlten weiterhin auf Grund von Verletzungen. Die DJK-Damen nahmen den Abstiegskampf allerdings von der ersten Minute an und knieten sich in das Spiel. Sie kamen besser in die Partie und spielten auf Tempo. Das führte zu einer frühen Führung. „Wir haben die Kreuzbewegungen umgesetzt, die wir in der Woche trainiert haben und kamen so zu den Toren“, erklärte Trainer Hendrik Gerlitzki.

Trainer der DJK Welper möchte auf Leistung aufbauen

In der zweiten Halbzeit gab es einen kurzen Knick. Die DJK Welper spielte zu unkonzentriert und ließ dadurch Tore zu. „Der kurze Einbruch sollte die Leistung nicht schmälern. Sondern eher das Gegenteil. Wir sind am Ball geblieben“, lobte Gerlitzki seine Mannschaft. Auf dieser Leistung möchte er jetzt aufbauen und hofft, dass er beim nächsten Spiel in Dorsten auf den kompletten Kader zugreifen kann.

So haben sie gespielt

DJK Westfalia Welper – TuS Scharnhorst 27:22

Spielverlauf: 1:0, 8:3, 12:9, 16:9 (Hz.), 17:11, 21:15, 26:17, 27:22.

DJK: Güntner; Krauss, da Costa (4), Grzywatz, Faatz (1), Laura Ascherfeld (2), Bonk (5), Kloft, Michallek, Patock (9/5), Wolf (6).