DJK Westfalia Welper empfängt Haltern-Sythen zum Titel-Spiel

Thimo Wanders und die DJK Westfalia Welper wollen am letzten Spieltag noch Haltern abfangen

Hattingen. Showdown in der Bezirksliga: Die A-Jugend der DJK Westfalia Westfalia Welper empfängt den Spitzenreiter – und will den Meistertitel wegschnappen.

Alles oder nichts heißt es für die A-Jugend der DJK Westfalia Welper am Samstag (14 Uhr) in der Sporthalle Marxstraße.

Der letzte Spieltag steht in der Bezirksliga an – und der hat es in sich. Denn die DJK Westfalia Welper empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter HSC Haltern-Sythen – und hat somit noch die Chance auf die Bezirksmeisterschaft.

DJK Westfalia Welper ist in der Außenseiterrolle

Die Favoritenrolle liegt bei den Halternern. Mit neun Siegen in neun Spielen rauschen sie bisher durch die Saison. Auch das Hinspiel gegen die DJK Westfalia Welper wurde deutlich mit sechs Toren Vorsprung gewonnen. „Aber ich denke, wenn wir alles in die Waagschale werfen, können wir in einem Heimspiel viel erreichen und das noch drehen“, sagt Welpers Trainer Thimo Wanders.

Entscheidend könnte dabei auch die Unterstützung der Fans sein. Die Hattinger stehen aktuell bei 16:2-Punkten. Bis auf Haltern wurden alle anderen Teams – der TuS Bommern, der ASC 09 Dortmund, die DJK TuS Oespel-Kley II und der PSV Recklinghausen schon jeweils zwei Mal besiegt. Von den weiteren überkreislichen Jugendteams der DJK ist indes nur die B-Jugend in der Verbandsliga bei der TG Voerde gefordert (So., 14 Uhr).

