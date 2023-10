DJK Westfalia Welper: Ein Spitzenspiel gegen den Abstieg

Hattingen. Erster gegen Zweiter: DJK Westfalia Welper gegen HC Westfalia Herne II. Zwei Teams mit mehr Parallelen als den gelungenen Bezirksliga-Saisonstart.

Die DJK Westfalia Welper geht an diesem Wochenende als alleiniger Spitzenreiter und einzige verlustpunkfreie Mannschaft in den fünften Spieltag der Handball-Bezirksliga Ruhrgebiet.

Mit der feinen Bilanz von 8:0-Punkten im Rücken empfangen die Welperaner am Sonntag den Tabellenzweiten HC Westfalia Herne II zum Spitzenspiel in der Halle Marxstraße. Anwurf ist um 18 Uhr. Für Trainer Tobias Lask geht es aber aktuell nach wie vor noch um den Klassenerhalt.

DJK Westfalia Welper setzt wie der HC Westfalia Herne II auf die jungen Spieler

„Ich bleibe da meiner Linie treu. Wir benötigen noch vier Punkte für den Ligaverbleib. Und zwei davon erhoffe ich mir am Sonntag gegen Herne“, sagte der Coach, der seine Mannschaft aber vor einer schweren Aufgabe warnt. Lask hat den Gegner bei dessen 30:28-Sieg beim Tabellenvierten FC 26 Erkenschwick beobachtet und gesehen, dass die Zweitvertretung des Oberligisten auch auswärts stark aufspielen kann.

„Herne hat eine sehr junge und temporeiche Truppe, in der die aus der A-Jugend aufgerückten Akteure spielbestimmend sind. Trotz ihres jungen Alters sind da alle sehr diszipliniert, das ist schon beeindruckend“, zollt Tobi Lask den Hernern Respekt. Der HC hat aktuell 5:3-Punkte auf dem Konto und könnte mit einem Sieg den Rückstand auf die DJK auf einen Zähler verkürzen.

Die Fans jubeln der DJK Westfalia Welper wieder zu – auch auswärts

Im Lager der DJK Westfalia Welper ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf natürlich mehr als zufrieden. Das neu formierte Team zeigt sich nach dem Abstieg aus der Landesliga als feste Einheit. Aus mannschaftlicher Geschlossenheit heraus kommen immer wieder auch tolle Einzelleistungen zum Tragen. Und genau das ist der Grundstein für den bisher so tollen Lauf der Lask-Sieben.

Diese hat es damit auch geschafft, die in der Vorsaison noch so enttäuschten und kritischen Anhänger wieder hinter sich zu versammeln. Schon in den Heimspielen aber besonders jetzt im Auswärtsspiel beim TuS Bommern II (33:27) war die Unterstützung durch die Fans wieder groß. „Das trägt die jungen Spieler natürlich“, freut sich Tobi Lask.

Gegen Herne werden voraussichtlich alle Spieler aus der Vorwoche wieder dabei sein. Hinzukommen wird noch Kevin Borsutzky.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel