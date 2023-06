DJK Westfalia Welper: Das Derby gibt es im Saisonfinale

Die DJK Westfalia Welper – hier Jonas Decker – spielt in der kommenden Spielzeit in der Handball-Bezirksliga.

Hattingen. Der Spielplan der Handball-Bezirksliga ist veröffentlicht. Die DJK Westfalia Welper darf mit einem Heimspiel gegen den Waltroper HV beginnen.

Der Spielplan für die kommende Saison in der Handball-Bezirksliga wurde veröffentlicht.

Die DJK Westfalia Welper muss nach dem direkten Wiederabstieg in dieser 10er-Liga ran und trifft dabei auf: HC Westfalia Herne II, SV Teutonia Bochum-Riemke II, FC 26 Erkenschwick, VfL Hüls, HSG Hattingen-Sprockhövel II, HSC Haltern-Sythen II, Waltroper HV, TuS Bommern II, TuS Ickern.

Los geht es rund um das Wochenende am 2. September mit dem Heimspiel gegen den Waltroper HV. Es folgen das Auswärtsspiel beim HSC Haltern-Sythen und das Heimspiel gegen den FC Erkenschwick. Die letzte Partie der Saison findet rund um das Wochenende am 11. Mai an: Die Welperaner empfangen dann die HSG Hattingen-Sprockhövel II zum Derby.

Der komplette Spielplan der DJK Westfalia Welper in der Hinrunde

In der Rückrunde tauscht dann jeweils das Heimrecht

1. Spieltag: DJK Westfalia Welper - Waltroper HV

2. Spieltag: HSCHaltern-Sythen II - DJK Westfalia Welper

3. Spieltag: DJK Westfalia Welper - FC Erkenschwick

4. Spieltag: TuS Bommern II - DJK Westfalia Welper

5. Spieltag: DJK Westfalia Welper - HC Westfalia Herne II

6. Spieltag: TuS Ickern - DJK Westfalia Welper

7. Spieltag: SVT Bochum-Riemke II - DJK Westfalia Welper

8. Spieltag: DJK Westfalia Welper - VfL Hüls

9. Spieltag: HSG Hattingen/Sprockhövel II - DJK Westfalia Welper

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel