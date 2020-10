Nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch spielen die Damen der DJK Westfalia Welper weiterhin in der Bezirksliga. Diesmal wollen sie nicht gegen den Abstieg spielen, es soll besser laufen. Den ersten Schritt dafür machten sie mit dem 20:18-Sieg zum Auftakt gegen den VfL Rot-Weiß Dorsten.

Welper kam gut in das Spiel, unterband durch eine gute Abwehr das Angriffsspiel der Gegnerinnen. Dadurch generierten die Hattingerinnen Ballgewinne und griffen selbst an. „Leider scheiterten wir oft am letzten Pass oder der Torfrau“, erzählte Trainer Hendrik Gerlitzki. Mit sechs Toren Vorsprung ging es aber in die Halbzeit. Danach kamen die Gastgeberinnen wieder ran. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte zu sehr auf dem Vorsprung ausgeruht“, gibt Gerlitzki zu.

DJK Westfalia Welper nimmt viel Positives aus dem Spiel mit

Er nimmt viel Positives aus dem Spiel mit: „Es war eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben gezeigt, dass wir die Top-Klubs der Liga schlagen können.“ Jetzt will Welper von Spiel zu Spiel schauen. Doch zuerst steht eine Pause durch Spielverlegungen und Ferien bevor.

So haben sie gespielt

VfL Rot-Weiß Dorsten – DJK Westfalia Welper 18:20

Spielverlauf: 3:3, 5:9, 6:12 (Hz.), 6:14, 14:16, 18:20.

DJK: Güntner, Wollnik, Correll (8), Wolf (2), Schleicher, Bonk (3), Kloft (1), Grgovic(1), Ascherfeld (4/1), Düsünceli (1:1).

