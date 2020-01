Hattingen. Die Welperaner haben das Nachholspiel gegen Komet Dortmund gewonnen und bleiben weiter oben dran. Am Ende vergeben die Gegner ihre Chance.

DJK Welpers A-Jugend sichert sich am Ende noch den Sieg

Die A-Jugend der DJK Westfalia Welper ist nach der Weihnachtspause schon wieder am Ball gewesen. Das Nachholspiel gegen die DJK Komet Dortmund gewann die Mannschaft vom Trainergespann Dominik Braunheim/Jonas Grimm-Windeler 36:34 und hat damit den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten.

„Wir haben anfangs noch viele Fehler gemacht. Nach 15 Minuten haben wir uns dann zusammengerissen und kompakt gedeckt. Dadurch kamen wir auch in Tempogegenstöße“, erzählt Grimm-Windeler. Die Welperaner lagen zunächst zurück, erarbeiteten sich dann allerdings selbst einen Vorsprung und gingen so auch mit 16:14 in die Halbzeit, aus der sie gut wieder ins Spiel kamen. „Unsere Deckung stand ganz gut“, lobte Grimm-Windeler. Doch das Spiel war im Verlauf der zweiten 30 Minuten dann mehr und mehr zerfahren, auf beiden Seiten.

Tom Filter und Justus Schreiber entscheiden das Spiel

„Wir haben unsere Tore dann aufgrund der individuellen Klasse oder stärken Einzelaktionen geschafft, hinten aber auch viele Tore kassiert, die unnötig waren“, ärgerte sich der Co-Trainer. In den letzten Minuten kamen die Dortmunder nochmal heran, aber die DJK schaffte es dann durch zwei Treffer von Tom Filter und Justus Schreiber das Spiel zu entscheiden. Die Gegner agierten dann noch mit Manndeckung, passten den Ball dann nach Eroberung aber zweimal ins Aus.

Am Samstag empfängt Welper dann die schnelle und kompakte JSG Brechten/Lünen (Sa, 18.30 Uhr, Halle Marxstraße).