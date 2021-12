DJK Welper: Guter Start ebnet B-Jugend den Weg zum Sieg

Hattingen. Der Nachwuchs der Westfalia hat sich mit 25:21 gegen die DJK TuS Oespel-Kley durchgesetzt. Zwischenzeitlich musste sie sich aber wachrütteln.

Die B-Jugend der DJK Westfalia Welper hat erneut in der Jugendhandball-Verbandsliga gewonnen und steht nach fünf Spielen auf dem dritten Platz – punktgleich (7:3) mit dem Zweiten, HVE Villigst-Ergste. Die DJK wollte gegen die DJK TuS Oespel-Kley nachlegen und hat dies mit einem 25:21-Erfolg geschafft.

In den ersten Minuten legte das Team mit Vollgas los und warf sich so eine frühe 3:0-Führung heraus. Diese Führung wurde in den folgenden Minuten stetig ausgebaut, so dass kurz vor der Pause ein Sechs-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel stand (13:7). Danach kamen die Gastgeber aus Dortmund allerdings immer wieder näher heran. In dieser Phase verloren die Welperaner Jungs etwas den Zugriff in der Deckung und einige der flinken gegnerischen Spieler konnten durch die Abwehrreihe durchbrechen.

DJK TuS Oespel-Kley geht zwischenzeitlich in Führung

Auch durch einige liegen gelassene Chancen im Angriff konnte die DJK aus Oespel zwischenzeitlich sogar in Führung gehen (20:19), doch die genommene Auszeit der Grün-Schwarzen zeigte offensichtlich Wirkung. In den finalen zehn Minuten der Partie sorgten die Welperaner Jungs mit einem 6:1-Lauf für die Entscheidung.

Insgesamt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, für die entscheidende Phase wachte die Sieben noch einmal auf und kam erneut auf Touren. Torhüter Simon Gräbener konnte sich dabei mit einigen wichtigen Paraden auszeichnen. Außerdem konnte auch Lennart Holzapfel seine gute Form aus der Vorwoche bestätigen, während Jannik Flanz in den finalen Minuten mit zwei wichtigen Toren die Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht hat.

Lob von Trainer Thimo Wanders, der parallel gespielt hat

Betreut wurde sie in Dortmund von Routinier Björn Mühle, da Trainer Thimo Wanders parallel für die erste Herrenmannschaft der DJK Welper auflief und ebenfalls siegte.

Wanders lobte aber: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Jungs von schwächeren Phasen erholen und Spiele so noch gewinnen.“ Er freut sich, dass seine Sieben nach der einen Niederlage gegen Villigst-Ergste zuletzt zwei Siege errungen hat und somit eine Reaktion auf den Punktverlust zeigte. Mit dem HSC Haltern-Sythen kommt nun am Samstag (16 Uhr, Halle Marxstraße) dann der Spitzenreiter der Liga nach Welper.

So haben sie gespielt

TuS Oespel-Kley – Westfalia Welper 21:25

DJK: Gräbener, Marialke; Krosser (4/2), Passauer, Voß (4/2), Ernst (4), Schulze (1), Flanz (3), Holzapfel (4), Adam (3), Thanheiser (2), Böhme.

