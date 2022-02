DJK Welper: B-Jugend landet einen absoluten Kantersieg

Hattingen. Die Westfalia hat wieder zu ihrer alten Form zurückgefunden. Sie brauchte aber gegen den TuS Oespel-Kley eine Weile, um ins Spiel zu finden.

Das war mal richtig deutlich: Die B-Jugend der DJK Westfalia Welper hat sich in der Verbandsliga mit 26:12 gegen den TuS Oespel-Kley behauptet und ist damit in der Tabelle wieder geklettert.

„Nach dem Sieg unter der Woche gegen Aplerbeck wollten wir unbedingt nachlegen und unsere gute Form bestätigen“, sagte DJK-Trainer Thimo Wanders. Die harte, aber faire Abwehrleistung seiner Sieben hat ihm besonders gefallen: „Es war eine der besten Leistungen, die ich je von den Jungs gesehen habe.“ Ein Gegner, der etwas größer und kräftiger war, nahm Noah Böhme komplett aus dem Spiel.

DJK Westfalia Welper kommt erst nach der Halbzeit so richtig in Fahrt

„Leider konnten wir uns aus der guten Abwehr heraus in der ersten Halbzeit nur wenige Angriffe in die erste oder zweite Welle übertragen und mussten das über den Positionsangriff lösen. Wir haben uns Chancen erarbeitet, aber der gegnerische Torwart war stark – ohne ihn wäre das Spiel wohl schon eher entschieden gewesen“, sagt Wanders.

In der zweiten Halbzeit kam seine Mannschaft besser in die Angriffe und erzielte so auch einfachere Tore. „Am Ende fehlten den Gegnern die Kräfte und wir konnten und dadurch weiter absetzen“, erzählt der DJK-Coach.

So haben sie gespielt

DJK Westfalia Welper – DJK TuS Oespel Kley 26:12

DJK: Gräbener, Kurz; Krosser (6), Passauer, Voss (4/1), Ernst (1), Boskamp, Kaulfuss (4), Schulze (2), Flanz, Holzapfel (2), Adam (2), Thanheiser (2), Böhme.

