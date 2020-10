Hattingen. Die Mannschaft von Serhat Demir träumt vom Aufstieg in die B-Liga. Die Sommerzugänge machen sich bezahlt. Demir hebt einen jungen Spieler heraus.

Für die C-Liga-Fußballer der DJK Märkisch Hattingen könnte es aktuell kaum besser laufen. Die Mannschaft von Trainer Serhat Demir dominiert die Staffel fünf. Bisher hat Märkisch alle fünf Partien gewonnen und beeindruckt im Angriff und in der Abwehr.

Mit 4:0 schickte die DJK, die zu dieser Saison die „Hattinger“ Staffel sechs verlassen hatte und sich in Staffel fünf umgruppieren ließ, den nächsten Mitkonkurrenten um den Aufstieg in die Kreisliga B nach Hause. Drei Tore gegen den CSV Bochum-Linden II erzielte der ehemalige Bezirksligaspieler Hannes Schwarz.

Märkisch hat die Baustelle in der Defensive geschlossen

„Bei uns stimmt aktuell fast alles“, sagt DJK-Coach Serhat Demir. In den bisherigen fünf Spielen kassierten die Hattinger nur zwei Gegentore. „Das liegt auch an unseren Zugängen Nils Wieschermann und Daniel Märker“, so Demir. „Aber auch unser junger Torwart Nils Schneider macht seine Sache überragend. Mit ihm haben wir die Baustelle auf der Torhüterposition geschlossen.“

Das offensive Trio der Hattinger ist kaum zu bändigen

In der Offensive, die bereits für 27 Tore verantwortlich ist, glänzen bei den Blau-Gelben neben Hannes Schwarz vor allem Nico Breitbarth und Albion Ayvazi, der mit neun Toren die Torjägerliste anführt. „Wichtig ist aber vor allem, dass die Teamchemie stimmt“, so Serhat Demir.