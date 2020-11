DJK Märkisch Hattingen: Deshalb heißt Jörg Ruppert „Mecki“

Hattingen. 26 Jahre ist er in bei der DJK aktiv, doch seinen Spitznamen erhält er in der Kindheit. Seine damalige Frisur spielt dabei eine wichtige Rolle.

Jörg Ruppert , die treue Seele der Fußball-Abteilung der DJK Märkisch Hattingen , ist den meisten seiner Mitmenschen nur als „Mecki“ bekannt. „Ich stelle mich allen auch nur als Mecki vor. Auf Jörg höre ich eigentlich nicht mehr“, sagt Jörg „Mecki“ Ruppert.

Die Igelfrisur ähnelt dem Comic-Igel Mecki

Seinen Spitznamen trage er schon sehr lange. Mit drei oder vier Jahren sei er erstmals so genannt worden, erklärt Jörg „Mecki“ Ruppert . „I ch hatte damals eine Igelfrisur wie der Comic-Igel Mecki . Und so war der Name geboren.“ Der fiktive Igel stammt ursprünglich aus einem Puppenfilm und wurde später als Comicfigur zum Maskottchen der Zeitschrift „Hörzu“.

Seit 26 Jahren engagiert sich Jörg „Mecki“ Ruppert ehrenamtlich bei der DJK Märkisch Hattingen. Er ist Betreuer der ersten Mannschaft, die in der Fußball-Kreisliga C spielt und um den Aufstieg kämpft , außerdem engagiert er sich in der Jugendfußball-Abteilung des Vereins.

Mehr Nachrichten aus dem Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier .