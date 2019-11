Die Hinserie lief für den TuS Blankenstein richtig schlecht, sieben Punkte holte die Elf von Coach Vladislav Dinges gerade einmal. Und am letzten Hinrundenspieltag gegen Rüdinghausen fehlte so viel Personal, dass der TuS gar nicht erst antreten konnte.

„Wir brauchen jetzt einen Neustart“, sagt Dinges vor dem Spiel gegen BV Langendreer 07 (So., 14.30 Uhr). „Es muss ganz anders losgehen als im Sommer. Ich erwarte, dass jeder Spieler hochkonzentriert an die nächste Aufgabe geht.“ Im Hinspiel war das nicht der Fall, nach dem 0:1-Rückstand brachen die Blankensteiner ein und verloren 0:4. Das war ein erstes Anzeichen für eine schwache Hinserie.

Einige Spieler sind zurück im Kader

Mit ausgeruhtem und fittem Personal soll und muss das Rückspiel anders laufen. Mehti Kocak, Kevin Klink, Ömer Akkan, Yann Serres, Mustafa Kurt, Sevder Akkan und auch Marten Berens stehen wieder zur Verfügung. „Marten hatte am Freitag einen MRT-Termin und es ist bei ihm wohl alles in Ordnung.“, so Dinges.