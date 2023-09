Diese Talente durften sich bei der TSG Sprockhövel zeigen

Sprockhövel. Vor dem Spiel gegen Wattenscheid 09 erhält die TSG Sprockhövel viel Lob. Unter der Woche testete sie gegen den Lüner SV und verteilte Chancen.

Das Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 am Wochenende überstrahlt alles. Ein neues Buch wolle er schreiben, sagte Wattenscheids Trainer Engin Yavuzaslan vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) im Lohrheidestadion und verteilte zugleich Lob an die TSG, gegen die er erst vor kurzem mit der Spvgg Vreden (1:1, Anm. d. Red.) spielte und ihr dabei mit einer defensiven Herangehensweise die Stärken nahm.

Dies wird am Wochenende wohl anders sein, zumindest wenn man Yavuzaslans Worten glauben mag. Nach dem 3:0-Erfolg seines Teams im Kreispokal gegen SW Eppendorf sagte er: „Wir sind zu Hause, da kann es nicht sein, dass wir defensiv spielen. Wir erwarten eine Mannschaft, die gut Räume erkennt und reinstößt. Aber wir spielen zu Hause und spielen voll auf Sieg.“

Zudem lobte er neben den Ex-Wattenscheidern Emre Yesilova und Berkant Canbulut das ganze Team. Die TSG bestehe nicht nur aus Canbulut und Yesilova. „Kiyan Gilani zum Beispiel hat schon fünf Tore gemacht, da ist schon echt Qualität drin.“

TSG Sprockhövel schlägt den Lüner SV mit 3:0

Die TSG nutzte unter der Woche indes ein Testspiel gegen den Westfalenligisten Lüner SV, um zu sehen, welche Spieler mittel- und langfristig den Sprung in die Oberliga schaffen könnten.

Beim 3:0-Erfolg, bei dem Dominik Wasilewski (31. Minute), Felix Sauer (70. Minute) und Luca Kalisch (80. Minute) die Tore erzielten, setzte die TSG in der Startaufstellung zunächst überwiegend auf den Kader der ersten Mannschaft. Hendrik Höh stand im Tor, Simon Hendel, Wasilewski, Aleksandar Gudalovic, Denizhan Yazici, Sauer, Deniz Duran, Maximilian Dagott und Dimitrios Papadopoulos sammelten Spielpraxis. Hinzu kam Kjell Friedenberg, der aktuell bei der ersten Mannschaft trainiert, aber bei der Zweitvertretung in der Kreisliga A spielt sowie Fynn Tackenberg aus der Reserve.

Spannender war da der Blick auf die Ersatzbank. Nach der Pause kam Seymen Sayin aus der U19 für Maximilian Dagott. In der 79. Minute wurden dann Thore Frahm, Gianluca Banno, Younes Puppendahl, Lucas Kretschmer, Phil Christopeit und Luca Kalisch eingewechselt. Frahm, Kalisch und Christopeit sind Stammspieler bei der zweiten Mannschaft, Christopeit und Kalisch dort eigentlich sehr torgefährlich. Zumindest in der Vergangenheit. Aktuell warten sie noch auf Erfolge. Banno, Puppendahl und Kretschmer, der sich schon in der Vorbereitung bei der ersten Mannschaft zeigen durfte, sind A-Junioren.

