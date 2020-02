Die U15 der TSG Sprockhövel zieht in die dritte Runde ein

Die C-Jugend der TSG Sprockhövel hat die dritte Runde des Westfalenpokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Fabien Henning besiegte am Wochenende die Sportfreunde Lotte mit 2:0.

War vor allem mit der Defensivarbeit seines Team sehr zufrieden: TSG-Trainer Fabien Henning. Foto: Manfred Sander / Funke foto serviceS

Eine Stunde und 45 Minuten dauerte die Anreise für die Sprockhöveler zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenführer der A-Kreisliga. Trotz der etwas schweren Beine ging die TSG durch einen Treffer nach einer Standardsituation früh in Führung. Bei diesem Treffer spielte auch der starke Rückenwind eine Rolle. Bis zur Pause hatte die TSG Chancen das zweite Tor nachzulegen, doch diese ließen die Blauen aus.

Gianluca Banno nutzt fragwürdigen Handelfmeter zum 2:0

Zehn Sekunden waren in Hälfte zwei gespielt, da erhielt die TSG einen Elfmeter. „Der war äußerst fragwürdig, der Linienrichter hat da wohl ein Handspiel gesehen“, sagte TSG-Coach Fabien Henning. Gianluca Banno nutzte die Gelegenheit aus und traf zum 2:0. „Wir haben in der gesamten Spielzeit gegen einen starken Kreisligisten keine Chance zugelassen. Das war wirklich gut.“ Die größte Möglichkeit der Gastgeber resultierte aus einem Distanzschuss aus 40 Meter. Der Ball klatsche an den Pfosten.

VfL Sportfreunde Lotte - TSG Sprockhövel U15 0:2

Tore: 0:1 Sandro Dückers (5.), 0:2 Gianluca Banno (HE, 36.).

TSG: Richter, Togola, Böhlke, Theisen (36. König), Beinhoff, Banno, Mhangaleswaran (60. Schönebeck), Kosarev (55. Kerkhof), Dückers, Sprinz (55. Huseinbasic), Stevens.