Die SG Welper muss nach ihrer Niederlage auf der Hut sein

Hattingen. In der Bezirksliga könnten die Grün-Weißen die Tabellenführung verlieren, da ein Konkurrent noch drei Punkte in der Hinterhand hat. Ein Kommentar

Die SG Welper muss nach der Niederlage gegen den TuS Heven und ihren Ex-Trainer Thorsten Kastner aufpassen, dass die Konkurrenz hinter der Spitze sie nicht einholt. Genau das kann passieren, wenn ein Verfolger sein Nachholspiel gewinnen sollte.

Denn die Fußballer von Schwarz-Weiß Wattenscheid hatte am Sonntag noch keine Chance, den Grün-Weißen den Platz an der Sonne streitig zu machen. Die Partie gegen den VfB Günnigfeld fiel aus. Damit hat der Konkurrent allerdings noch ein Spiel und mögliche drei Punkte in der Hinterhand.

Welper möchte in die Landesliga aufsteigen

Welper muss also auf der Hut sein und darf sich vor allem nicht durch die knappe Niederlage aus dem Konzept bringen lassen. Zur Erinnerung: an dessen Ende steht der Aufstieg in die Landesliga.