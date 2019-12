Die ganze Liga drückt dem SC Obersprockhövel II die Daumen

Der SC Obersprockhövel II ist in der Hagener Fußball-Kreisliga A2 fast schon die letzte Hoffnung der Konkurrenz, um den Siegeszug und die Meisterschaft des FC Herdecke-Ende noch zu verhindern. Mit einem Sieg bei Herdecke-Ende (So., 14.30 Uhr) könnte der SCO den Kampf um Platz eins noch mal spannend machen, bei einer Niederlage wäre der Spitzenreiter wohl zu weit entfernt. Auch Lokalrivale TSG Sprockhövel II drückt den Grünen die Daumen.

„Wer in diesem Spiel nicht alles gibt, der ist fehl am Platz“, sagt Obersprockhövels Trainer Markus Möller. „Wir müssen von Beginn an wach sein und nicht erst die vierte oder fünfte Chance nutzen, sondern vielleicht auch mal gleich die erste Möglichkeit.“ Prädestiniert dafür wäre ja eigentlich Torjäger Alex Valdix, allerdings ist er angeschlagen. Sein Einsatz ist noch nicht sicher. Ansonsten muss Möller nur auf den gesperrten Justin Küpper verzichten. „Vielleicht bekommen wir noch einen Spieler aus der ersten Mannschaft, so Möller.

TSG Sprockhövel II muss beim SV Ararat Gevelsberg ran

Kevin Busch, Trainer der TSG Sprockhövel II, strebt noch einen Platz ganz vorne an.. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Zweitvertretung der TSG Sprockhövel wünscht sich auch, dass der SCO drei Punkte aus Herdecke-Ende entführt – nicht weil die Sprockhöveler in Gönner-Laune sind, sondern weil sie selbst noch einen Platz ganz vorne anstreben. Dazu müssen die Blauen allerdings selbst ihr Spiel beim SV Ararat Gevelsberg (So., 14.30 Uhr) gewinnen. „Und damit haben wir auch genug zu tun“, sagt TSG-Coach Kevin Busch. Im Hinspiel holte die TSG nur einen Punkt. „Da waren wir noch nicht in der Lage, uns genug Chancen herauszuspielen. Das hat sich geändert“, so Busch. Gegen Ararat fehlen in Raoul Meister, Marc Wiederholz, Lars Heese und Marcel Kötter wichtige Spieler.

Hasslighausens Trainer Kaan Kursun wünscht sich einen Wintereinbruch

Der TuS Hasslinghausen hat ebenfalls personelle Probleme, gerade einmal 13 Feldspieler stehen Coach Kaan Kursun beim Spiel gegen den FSV Gevelsberg II (So., 12.30 Uhr) zur Verfügung. „Ich hätte nichts dagegen, wenn eine Ladung Schnee fallen und das Spiel erst nächstes Jahr stattfinden würde, aber das wird wohl nicht passieren“, sagt TuS-Co Trainer Christian Parlow. Der Hiddinghauser FV fährt Sonntag zum SV Boele-Kabel (14.30 Uhr). Für Coach Frank Dichtiar eine besondere Angelegenheit, denn dort spielte er in seiner Jugend. „Wir werden noch einmal alles in die Waagschale werfen und hoffen auf drei Punkte“, so Dichtiar.