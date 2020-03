Die DJK Westfalia Welper steht in der Handball-Bezirksliga vor einem eminent wichtigen Spiel. Die Auswärtspartie beim TuS Dortmund-Wellinghofen 08 müssen die Welperaner unbedingt gewinnen. Sollte das nicht gelingen, steckt das Team von Trainer Michael Wolf ab sofort mitten im Abstiegskampf. Anwurf ist am Sonntag um 17.15 Uhr in der Sporthalle Wellinghofen.

Die Dortmunder belegen derzeit den zwölften und damit drittletzten Rang. Dieser Tabellenplatz birgt die Gefahr in sich, in der Endabrechnung noch zum Abstieg oder zu einer Relegation führen zu können. Der Rückstand des TuS auf die DJK beträgt lediglich vier Punkte.

Wellinghofen ebenfalls unter Druck

Nach der glatten 22:30-Niederlage beim direkten Konkurrenten ETG Recklinghausen dürfte das Spiel gegen die Welperaner für die Wellinghofener eine der letzten Möglichkeiten sein, den direkten Anschluss an die sicheren Plätze herzustellen.

Im Lager der Westfalia sollte man sich hüten, ihren Negativtrend auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar hat man gegen die beiden Spitzenteams HTV Recklinghausen und HSC Haltern-Sythen II durchaus mithalten können, etwas Zählbares ist aber nicht herausgesprungen.

So waren es im Endeffekt die zwei Pflichtheimsiege gegen die beiden am Tabellenende stehenden TuS Bommern II und SG Linden-Dahlhausen sowie das Auswärtsremis beim HSV Herbede, die verhinderten, dass die DJK noch weiter in Richtung Tabellenkeller durchgereicht wurde.

Tobias Lask fällt aus

Und jetzt fällt in Wellinghofen mit Tobias Lask ausgerechnet auch noch ein absoluter Leistungsträger aus. „Die Baustellen sind riesengroß“, sagte DJK-Trainer Michael Wolf. Es ist nun endgültig der Zeitpunkt gekommen, alle Kräfte im Verein zu bündeln und Entscheidungen zu treffen, wie man mit der überaus prekären Situation umgehen will.

Die dritte Mannschaft wurde bereits abgemeldet, die Zweitvertretung steht in der Kreisliga abgeschlagen am Tabellenende und das Bezirksligateam droht in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden. Jetzt gilt es, den so oft propagierten Zusammenhalt der DJK-Familie auch wirklich an den Tag zu legen. Da auch die Bezirksligadamen auf einem Abstiegsplatz angekommen sind, könnte es sonst für die DJK Westfalia Welper im Seniorenbereich auf allen Ebenen ein bitterböses Erwachen geben.