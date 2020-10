VfL Winz-Baak verliert und gewinnt zugleich

In der Sporthalle in der Wagnerstraße in Hattingen fanden am Samstag, 10. Oktober 2020 Tischtennis-Turniere statt: Der VfL Winz-Baak spielte in grauen Trikots: Die 1. Mannschaft gegen den TTC Lantenbach, die zweite Mannschaft gegen Herne-Vödde II.

Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services