In der Tischtennis-Bezirksliga hatten es der EGV Hattingen und der PSV Ennepe nicht leicht. Beide Teams verloren ihre Spiele deutlich. Die Mannschaft des VfL Winz-Baak II hingegen erwischte einen guten Tag und überzeugte vor allem in den Doppeln.

VfL Winz-Baak II - DJK Roland Rauxel 9:5. Das Team vom VfL Winz-Baak II startete gegen die DJK Roland Rauxel richtig gut in die Partie. Das lag vor allem an den funktionierenden Doppeln. In den vergangenen beiden Spielen war dies noch die Schwachstelle der Nordstädter.

Oberes Paarkreuz der Nordstädter erwischt einen glänzenden Tag

Winz-Baaks Daniel Krause war am Sonntagmorgen nicht zu schlagen. Die Nummer eins des VfL holte drei wichtige Punkte. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services GmbH

„Roland Rauxel war im oberen Paarkreuz verwundbar. Die beiden Spieler waren nicht schlecht, aber Udo van Remmen und Daniel Krause waren besser“, sagte VfL-Spieler Nico Möller. Auch in den Einzeln hatte Daniel Krause für einen Puffer gesorgt, so dass sein Team unbeschwert aufspielen konnte.

Winz-Baak II lässt sich von einer kurzen Schwächephase nicht aus der Ruhe bringen

Ein kleines Tief sorgte zwar zwischenzeitlich für einen kleinen Dämpfer. Allerdings hielt die Schwächephase nicht lange an und der VfL Winz-Baak sicherte sich die verdienten Punkte.

Spielverlauf: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 6:4, 6:5, 7:5, 8:5, 9:5.

Doppel: Krause/Schwarz: 3:1, van Remmen/Möller 3:1, Willhardt/Bätz 3:1.

Einzel: Krause 3:1, 3:2, van Remmen 3:1, 0:3, Möller 1:3, 3:1, Willhardt 0:3, 3:2, Bätz 2:3, 3:0, Schwarz 1:3.

TTC Westfalia Wattenscheid - PSV Ennepe 9:5. Das Duell gegen den TTC Westfalia Wattenscheid verlief für den PSV Ennepe nicht wie geplant. 5:9 verloren die Hattinger.

PSV Ennepe lässt den Gegner entkommen

Tim Aurich holte zusammen mit Jan Markus Hölschen einen Punkt im Doppel. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Die Polizeisportler kamen von Beginn an nicht richtig in die Partie. Nur Tim Aurich und Jan Markus Hölschen holten zusammen einen Punkt in den Doppeln. Die beiden anderen Doppel gingen verloren. In den Einzeln lief es nicht viel besser. Die Wattenscheider verstanden es, die Gäste im gesamten Spielverlauf auf Abstand zu halten und so stand letztlich die deutliche Pleite fest.

Spielverlauf: 0:1, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 3:6, 4:6, 4:7, 4:8 5:8, 5:9.

Doppel: Vogler/Kilfitt 2:3, Aurich/Hölschen 3:2, Kutzner/Klaffki 0:3.

Einzel: Hölschen 1:3, 2:3, Aurich 3:2, 3:1, Kilfitt 2:3, 3:1, Vogler: 3:1, 1:3, Klaffki 2:3, Kutzner 0:3, 0:3.

SF Schnee - EGV Hattingen 9:2. Lediglich zwei Duelle entschied der EGV Hattingen bei den Sportfreunden Schnee für sich. Den ersten Punkt holten Lukas Severins und Oliver Wagner. Sie setzten sich im Doppel gegen Henning Lutzke und Christian Krainski mit 3:2 durch.

Alexandr Hildermann sorgt für den einzigen Einzelsieg

Auch in den Einzeln sah es für die Hattinger nicht besser aus. Nur Alexandr Hildermann behauptete sich und fuhr nach fünf Sätzen gegen Stefan Porschen einen Sieg ein.

Schnee ist eine Nummer zu groß für den EGV

In den anderen Spielen erzwangen die Hattinger zwar oft den fünften Satz, mussten sich dann aber gegen stark spielende Wittener geschlagen geben. Für den EGV Hattingen waren die Sportfreunde an diesem Tag eine Nummer zu groß.

Spielverlauf: 1:0, 1:1, 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 6:2, 7:2, 8:2, 9:2.

Doppel: G.Severins/C.Severins 0:3, L.Severins/Wagner 3:2, Knoll/Hildermann 2:3.

Einzel: Wagner 2:3, 1:3, L.Severins 0:3, 0:3, Knoll 0:3, G.Severins 2:3, Hildermann 3:2, C.Severins 0:3, L.Severins 0:3.