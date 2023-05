Der SuS Niederbonsfeld steigt ab und guckt dabei tatenlos zu

Der SuS Niederbonsfeld hatte am letzten Spieltag der Frauenfußball-Landesliga spielfrei.

Hattingen/Sprockhövel. Nach fünf Jahren: Die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld werden in der nächsten Saison nur in der Bezirksliga spielen. Das sagt der Trainer.

Der schlechteste Fall ist eingetreten. Die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld steigen nach fünf Jahren in der Landesliga in die Bezirksliga ab. Am letzten Spieltag waren sie zum Zuschauen verdammt und mussten auf die richtigen Ergebnisse der DJK Arminia Klosterhardt und des SV Rees hoffen.

Da Rees gegen Eintracht Emmerich aber 1:1 spielte und Klosterhardt gegen den SV Siegfried Materborn mit 3:2 gewann, zogen beide noch an Niederbonsfeld vorbei. Mit 16 Punkten aus 22 Spielen landete der SuS am Tabellenende. Ausschlaggebend dafür war vor allem die schwache Anfangsphase der Saison.

SuS Niederbonsfeld legte einen Fehlstart in die Saison hin

„Wir haben die ersten Spiele und die entscheidenden in der Rückrunde nicht gewonnen, wie gegen Emmerich und Niederwenigern“, sagte Trainer Jörg Schwarz, der sich gemeinsam mit dem Team das Spiel in Oberhausen anschaute.

„Vielleicht tut ein Jahr in der Bezirksliga auch gut, wenn man da häufiger gewinnt. Darauf zielt nun auch die Planung ab“, so Schwarz.

SF Niederwenigern gewinnen ihr letztes Spiel, VfL Gennebreck holt ein Remis

Mit einem 3:2-Erfolg haben die Fußballerinnen der Sportfreunde Niederwenigern die Landesliga-Saison abgeschlossen. Greta-Emilia Boenisch, Leandra Schäfer und Christina Löhken trafen für die Hattingerinnen, die die Spielzeit auf Position sieben abschließen und in der nächsten Saison das einzige Landesliga-Team der Stadt sein wird.

In der Kreisliga A sicherte der Treffer von Anna Mahlke dem VfL Gennebreck ein 1:1-Remis beim TV Brechten II und steht nun auf Platz zwölf. In der Essener Kreisliga A kürte sich der SuS Niederbonsfeld II zum Derbysieger. Gegen die Sportfreunde Niederwenigern II wurde es deutlich, die SuS-Spielerinnen gewannen mit 7:0.

In der Kreisliga B unterlag die Wilde 13 Sprockhövel bei der TSG Herdecke mit 0:6 und bleibt auf dem drittletzten Rang.

