Der SC Obersprockhövel musste bereits die zweite Niederlage in Serie einstecken. Gegen den Tabellenzweiten Borussia Dröschede verlor die Mannschaft von Niklas Mack mit 1:3, zeigte aber über weite Strecken keine schlechte Leistung.

Die Grün-Schwarzen waren ersatzgeschwächt in die Partie gegangen, lediglich zwei Spieler bekleideten die Bank. Gegen einen schweren Gegner zeigte der SCO vor allem in der ersten Hälfte eine starke Defensivarbeit. Lediglich eine Großchance hatte der FC. „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt auf das Spiel in der Vorwoche“, lobte Trainer Niklas Mack seine Mannschaft.

Zwischenzeitliche Führung durch Moritz Schrepping

Die zwischenzeitliche Führung erzielte dann Moritz Schrepping kurz vor der Pause, der nach einem Zuspiel von Lamine Diame den Ball aus 16 Metern in den Winkel in den Winkel setzte. „Wir wollten dann nach der Pause so weiter spielen“, erklärte Mack. Doch schlechtes Abwehrverhalten bei einer Dröschede-Ecke brachte den Ausgleich. „Da haben wir uns nicht gut angestellt“, so Mack. Doch es blieb ein Spiel auf Augenhöhe.

Zwischenzeitlich hatten Ismael Diaby und Mert Özkan Großchancen des SCO leichtfertig vergeben. „Das ist in diesem Jahr so ein bisschen unser Manko“, so Mack.

Elfmeter kurz vor Schluss

Knüppeldick kam es für den SCO dann in den Schlussminuten: Der Gastgeber profitierte von einem Ballverlust im SCO-Spielaufbau und ging in Führung. Kurz vor Abpfiff erhöhte Dröschede dann per Elfmeter auf 3:1.

Dass das Spiel am Ende noch kippte, hat für den Trainer des SCO mehrere Gründe: „Nach dem 1:1 haben wir ein bisschen angefangen nachzudenken“, so Mack. „Außerdem konnten wir aufgrund einiger Verletzungen und Erkrankungen nur zweimal wechseln“, so Mack, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte. „Dröschede war einfach auch ein schwerer Gegner“, so der SCO-Trainer.

Bor. Dröschede - SC Obersprockhövel 3:1

Tore: 0:1 Moritz Schrepping (44.), 1:1 (55.), 2:1 (80.), 3:1 (90.).

SCO: Deckenhoff, Diaby (64. Najdanovic), Budde, Schrepping, Fabritz, Diame, Monse, Özkan, Gremme, Henning (72. Sow), Denzel.