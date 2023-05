Der Oberliga-Traum der DJK Westfalia Welper lebt weiter

Hattingen. An der Marxstraße spielt die A-Jugend der DJK Westfalia Welper am Samstag um die Oberliga. So lief die Qualifikationsrunde vergangene Woche.

Ziel erreicht! Die A-Jugend der DJK Westfalia Welper wird in der kommenden Saison mindestens in der Verbandsliga spielen. Beim Qualifikationsturnier in Hamm am vergangenen Wochenende musste der Welperaner Handball-Nachwuchs dafür mindestens Rang vier erreichen.

Am Ende sprang nach Siegen über die JSG Haver-Rödinghausen und die HSG Lemgo II und Niederlagen gegen die JSG Hille-Hartum und den ASV Hamm-Westfalen sogar Rang drei heraus, der bedeutet, dass die DJK nun am Samstag, 20. Mai die zweite Runde der Oberliga-Qualifikation ausrichtet und dabei in der Sporthalle Marxstraße auf die SGSH Dragons und die JSG Löhne-Menninghüffen-Obernbeck trifft.

Mit guter Deckung und Ballgewinnen begann in Hamm das Spiel gegen die JSG Hille-Hartum ordentlich. Zugang Bjarne Krans überzeugte im Tor, nach und nach kam Hille-Hartum aber besser ins Spiel und die DJK leistete sich zu viele einfache Ballverluste. Bis zum letzten Wurf hatte Welper das Spiel in der eigenen Hand, traf dann aber die falsche Entscheidung und verlor unglücklich mit 22:23.

DJK Westfalia Welper schlägt die JSG Haver-Rödinghausen

Gegen die JSG Haver-Rödinghausen hielt die DJK den dann größerem Druck, ging schnell in Führung und ließ sich diese auch nicht mehr nehmen. Am ende stand ein verdienter 30:25-Sieg zu Buche.

Am Sonntag ging es dann in Lemgo weiter. Gegen den Gastgeber verpatzte die DJK die Startphase, konnte sich in der Folge aber immer weiter steigern. Im zweiten Spielabschnitt wurde konsequent in der Deckung agiert und die Tempogegenstöße fanden ihr Ziel.

Auch im Positionsangriff wurde Druck aufgebaut und die Lücken gefunden. Zudem hielt Keeper Max Marialke unter anderem drei Strafwürfe. Die DJK siegte mit 30:22 und hatte das Ziel trotz der folgenden 12:36-Pleite gegen den ASV Hamm-Westfalen erreicht.

Jannik Boskamp hängt sich auf allen Positionen rein

„Besonders hervorzuheben ist neben Bjarne Krans im Tor, der eine überragende Leistung gezeigt hat über alle Spiele hinweg, noch Jannik Boskamp. Jannik hat alles rein gehauen was geht. Egal, ob ich ihn auf Rechtsaußen, Rückraumrechts oder Rückraummitte stelle, ich weiß, dass er seine Leistung bring“, freute sich Trainer Thimo Wanders.

Aber auch Lukas Ernst bekam für seine Leistung in der Abwehr als auch im Angriff ein Sonderlob. Zudem überzeugte Noah Böhme, der eigentlich Rückraumspieler ist, aber frisch zum Kreisläufer umgeschult wurde, sowie Julian Urbanczyk, der eigentlich noch B-Jugendlicher ist.

