Der MSV Duisburg kommt am Wochenende nach Hattingen

Die C-Juniorinnen der SF Niederwenigern spielen in der Kreisklasse und am Wochenende gegen den MSV Duisburg im Niederrheinpokal.

Hattingen Die SF Niederwenigern empfangen den großen MSV zum Niederrheinpokal-Spiel. Der Hype ist groß, doch eine Sorge gibt es vorher.

Die eine oder andere Spielerin erhole sich derzeit schon etwas schneller als sonst, sagt Andreas Morsbach lachend. Am Samstag empfängt er mit seinen C-Juniorinnen der SF Niederwenigern den großen MSV Duisburg zum Duell im Niederrheinpokal.

Ab 15 Uhr geht es auf der Anlage an der Burgaltendorfer Straße los – wenn bis dahin der Schnee geschmolzen ist. „Wir konnten in diesem Jahr noch gar nicht trainieren. Der Platz war nach den Ferien immer vereist oder mit Schnee bedeckt. Wir hoffen, dass der Platz bis Samstag wieder bespielbar ist“, sagt Morsbach. Der schlimmste Fall wäre eine Absage, aber daran will noch niemand denken.

Im U15-Team der SF Niederwenigern spielen auch deutlich jüngere Mädchen

Die U15 ist das einzige Mädchenteam bei den Sportfreunden Niederwenigern, wodurch auch jüngere Spielerinnen im Kader stehen. In der Kreisklasse steht es aktuell mit zehn Punkten aus acht Spielen auf Rang fünf. „Dirk Sprathoff und ich begleiten die Mädels als Trainer seit 2019, das Team gibt es aber schon länger. Sie wachsen und wir wachsen mit. Wir haben aber auch Spielerinnen, die zehn Jahre alt sind, weil es aktuell keine jüngeren Teams gibt“, so Morsbach.

Für die erste Runde im Niederrheinpokal gegen die Favoritinnen aus Duisburg, die ebenfalls in der Kreisklasse spielen, dort aber mit 60:2-Toren und neun Siegen aus neun Spielen auf Platz eins stehen, qualifizierten sich die Hattingerinnen über den Kreispokal. „Als wir dann die Mail bekamen, dass wir im Niederrheinpokal spielen, waren wir erst überrascht, weil wir gar nicht im Thema waren. Aber nun ist schon ein Hype da“, so Morsbach.

Auch vom SuS Niederbonsfeld ist eine Mädchenmannschaft am Sonntag im Niederrheinpokal gefordert. Die B-Juniorinnen empfangen ab 11 Uhr die DJK SF Katernberg an der Kohlenstraße. Während Katernberg in der Leistungsklasse spielt, sind die Hattingerinnen in der Kreisklasse aktiv.

