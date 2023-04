Der beste Torschütze Hattingens spielt bei der DJK Märkisch

Hattingen. Ilhan Tas steht bei 29 Toren, Serkan Kurtboz und Lionell Stieglitz bei 25, aber einer von der DJK Märkisch aus der Kreisliga B thront über allen.

30 Tore in einer Saison habe er zuvor noch nie geschossen, sagt Hannes Schwarz von der DJK Märkisch Hattingen. Am Wochenende knackte er jedoch genau diese Marke, als er beim 12:1-Erfolg über den VfB Annen II einen Hattrick beisteuerte.

Fünf Partien bleiben in dieser Spielzeit noch, auch die 40-Tore-Marke ist also noch machbar. „Das wäre schon schön, aber das wird schwer“, so Schwarz lachend.

DJK Märkisch Hattingen muss auf einen Ausrutscher des SV Herbede II hoffen

Viel wichtiger als die Anzahl der Treffer am Saisonende sei so oder so ein möglicher Aufstieg der DJK in die Kreisliga A. Einen Punkt Vorsprung hat der SV Herbede II aktuell, einen Zähler Rückstand – bei einem Spiel mehr – der FSV Witten.

„Wir können nur versuchen, jedes Spiel optimal zu bestreiten und zu gewinnen. Wir müssen hoffen, dass Herbede noch einmal patzt. Aber ansonsten müssen wir es eben über die Relegation schaffen“, sagt der Stürmer.

Die 30-Tore-Marke hat bis auf Hannes Schwarz noch niemand aus Hattingen und Sprockhövel geknackt. Zehn – neun Männer und eine Frau – stehen aber bei 20 Toren oder mehr

Ilhan Tas (Hedefspor Hattingen) 29 Tore

(Hedefspor Hattingen) 29 Tore Patrick Burzminski (VfL Gennebreck II) 27 Tore

(VfL Gennebreck II) 27 Tore Eric Grönloh (TuS Hasslinghausen II) 26 Tore

(TuS Hasslinghausen II) 26 Tore Serkan Kurtboz (VfL Winz-Baak) und Lionell Stieglitz (SG Welper II) jeweils 25 Tore

(VfL Winz-Baak) und (SG Welper II) jeweils 25 Tore Robin Pollap (TuS Hattingen III) 22 Tore

(TuS Hattingen III) 22 Tore Ahmet Hot (FC Sandzak-Hattinegn) und Richard Katke (TuS Blankenstein II) jeweils 21 Tore

(FC Sandzak-Hattinegn) und (TuS Blankenstein II) jeweils 21 Tore Christina Löhken (SF Niederwenigern) und Yasin Celik (VfL Winz-Baak) jeweils 20 Tore.

