Der Aufstieg naht: Dem RSV Hattingen kann Sonntag jubeln

Hattingen/Sprockhövel. Die SG Welper II feiert einen Kantersieg. Einer schießt fünf Tore. In der Hagener Kreisliga C gewinnt der SC Obersprockhövel IV das Derby.

Die Anzeichen, dass dem RSV Hattingen der Aufstieg aus der Kreisliga C gelingt, verdichten sich immer weiter. Am vergangenen Wochenende spürte Hedefspor Hattingen III die Wucht des Spitzenreiters, der letztlich 7:2 siegte.

Viermal traf dabei Sascha Brinkmann. Konkurrent FSV Witten II holte drei Punkte, ohne gespielt zu haben, da Sandzak II nicht antrat. Vier Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft von Trainer Sergej Saibel nun acht Punkte Vorsprung auf Rang zwei. Mit etwas Glück könnte nächste Woche schon der Aufstieg gefeiert werden.

SG Welper II gewinnt zweistellig

Besonders viel Spaß am Toreschießen entwickelte am Sonntag die Zweitvertretung der SG Welper. 12:1 bezwangen die Grün-Weißen letztlich den ESV Langendreer-West II. Noah Zielinski erzielte dabei gleich fünf Tore, Lionell Stieglitz traf drei Mal.

Erfolgreich war ebenfalls der TuS Hattingen III, der auf Rang drei zumindest noch ein wenig auf Lauerstellung liegt. 3:0 gewann das Team von Trainer Marcel Sigmund gegen die dritte Mannschaft des SV Bommern. Dominik Elbe brachte sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Niederlagen kassierten Märkisch Hattingen II (1:8 gegen Hammerthal) und der TuS Blankenstein II (0:2 gegen Portugal Witten).

TuS Hasslinghausen II und Hiddinghauser FV II verlieren hoch

In der Hagener Kreisliga C trafen sich der SC Obersprockhövel IV und der VfL Gennebreck II zum Sprockhöveler Derby. Den Vergleich gewann in einem knappen Spiel der VfL. Zweimal ging zuvor jedoch der SCO in Führung, doch die Gennebrecker blieben hartnäckig und Tim-Cedrick Joel Birkner traf per Strafstoß in der letzten Spielminute zum 3:2 für den VfL. Empfindliche Pleiten kassierten die beiden anderen Teams aus Sprockhövel.

Der TuS Hasslinghausen III unterlag dem TuS Ennepetal III mit 0:7 und der Hiddinghauser FV II, auf Rang drei bestplatziertes Sprockhöveler Team in der Liga, ging 1:5 beim TuS Esborn II unter.

