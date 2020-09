Den TuS Hasslinghausen plagen arge Personalprobleme

Denni Burkic hat sich als Zugang gleich in die erste Elf des TuS Hasslinghausen gespielt.

Sprockhövel. Das Team von Coach Kaan Kursun beginnt die Saison auswärts in Ennepetal, doch den Grün-Weißen wäre ein Start in zwei Wochen lieber gewesen.

Die Vorbereitung des Fußball-A-Kreisligisten TuS Hasslinghausen verlief vielversprechend, in Testspielen gegen den Landesligisten SC Obersprockhövel und den Bezirksligisten TuS Hattingen hielt die Elf von Trainer Kaan Kursun gut mit, doch vor dem Ligastart beim TuS Ennepetal II (So., 13 Uhr) hat der TuS große Personalsorgen.

TuS Hasslinghausen ist auf den Engpass vorbereitet

TuS-Trainer Kaan Kursun startet mit Haßlinghausen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Wir haben 19 Feldspieler im Kader, davon fallen zwei noch längerfristig aus, hinzu kommen Urlauber und Verletzte. Zehn Spieler stehen noch zur Verfügung“, sagt Co-Trainer Christian Parlow. Doch die Haßlinghäuser waren auf diesen Engpass vorbereitet, schon seit einigen Tagen trainieren Spieler der Reserve bei der A-Liga-Truppe mit.

„Druck haben wir in diesem Spiel nicht. Natürlich wollen wir gewinnen, aber mit einem Punkt könnten wir sicherlich auch leben. Und wenn das erste Spiel in die Hose geht, dann ist das auch kein Weltuntergang“, so Parlow.