Tobias Kalsbach und die Herren des TC Ludwigstal stehen in der Tennis-Bezirksklasse vor dem Abstieg.

Hattingen/Sprockhövel. In der Ruhr-Lippe-Liga stehen zwei heimische Teams vor dem Abstieg. In der Bezirksklasse dürfen nur die Herren der TSG Sprockhövel jubeln.

Mit einem Sieg und einer Niederlage endete das Wochenende für die heimischen Teams in der Tennis-Bezirksklasse.

Alle drei kämpfen noch um den Klassenerhalt.

Während die beiden um den Ligaerhalt zitternden heimischen Seniorinnenteams in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga verloren, steuern die Herren 40 des TC Ludwigstal nach dem dritten Sieg im dritten Spiel weiter auf der Erfolgswelle.

Ruhr-Lippe-Liga Damen 30: TG Rot-Weiß Hattingen – Hörder TC 2:4

Die Niederlage gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn tut im Abstiegskampf besonders weh. In den Einzeln hatten zwar Katharina Lerbs und Michaela Henkel durch ihre beiden Zwei-Satz-Siege noch für einen 2:2-Zwischenstand gesorgt, doch am Ende stand der nach wie vor sieglose Tabellenletzte mit leeren Händen da. „In den Doppeln haben wir leider keinen Erfolg mehr gehabt“, sagte Spielführerin Mona Beuckelmann. Angesichts der Tatsache, dass die Hattingerinnen nur noch Spiele gegen die drei Spitzenteams auszutragen haben, rückt der sofortige Wiederabstieg in die Bezirksliga bedrohlich nahe.

Rot-Weiß: Mona Beuckelmann 2:6/3:6, Katharina Lerbs 6:2/6:3, Michaela Henkel 6:1/7:5, Laura Weidemann 0:6/3:6. Lerbs/Weidemann 2:6/0:6, Alica Böckenhüser/Claudia Müller 1:6/0:6.

Ruhr-Lippe-Liga Damen 40: TC Bockum-Hövel – TC Ludwigstal 5:1

„Dass es gegen Bockum-Hövel ganz schwer werden würde, wussten wir schon vor dem Spiel. Leider hatten wir aber auch wieder personelle Probleme, sodass wir chancenlos waren“, sagte Spielführerin Antje Müller nach der vierten Niederlage im vierten Spiel. Tanja Grunow holte im Match-Tie-Break den Ehrenpunkt. Bei gleich drei Absteigern wird der Ligaerhalt immer unwahrscheinlicher.

TCL: Melanie Mutschall 2:6/2:6, Antje Müller 3:6/3:6, Tanja Grunow 3:6/7:5/11:9, Sabine Müller 2:6/0:6. Müller/Grunow 0:6/1:6, Kerstin Ernst/Müller 2:6/1:6.

Ruhr-Lippe-Liga Herren 40: TC Ludwigstal – TC Freigrafendamm 6:3

Mit dem dritten Sieg in Serie untermauerte der TCL seine Spitzenposition. Nach der 4:2-Führung nach den Einzeln hätte schon ein Sieg in den Doppeln zum Erfolg ausgereicht. „Wir haben dann voll auf das dritte Doppel gesetzt, und der Plan ist aufgegangen“, freute sich Mannschaftsführer Karsten Hoff, der an der Seite von Stephan Müller aber selbst noch einen weiteren Punkt hinzusteuerte.

TCL: Baback Keiwandarian 5:7/0:6, Raphael Henkel 6:3/7:5, Lars Heese 6:0/6:2, Stephan Müller 5:7/2:6, Marcel Krosser 6:3/6:1, Karsten Hoff 7:6/6:2. Keiwandarian/Heese 6:7/6:1/12:14, Müller/Hoff 7:5/6:3, Ralf Paßmann/Robin Seibel 6:2/6:2.

Bezirksklasse Herren: TSG Sprockhövel – TuS Westfalia Hombruch 5:4

Mit dem zweiten Saisonsieg machten die TSG-Herren einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib. Nach einem 3:4-Rückstand schafften Niklas Gerisch/Timo Kockel mit dem spektakulären 17:15 im Match-Tie-Break und Leonard Krieft/Nico Schöneweiß noch die Wende.

TSG: Niklas Gerisch 3:6/1:6, Max Stracke 2:6/3:6, Timo Kockel 6:2/6:4, Nico Schöneweiß 4:6/6:4/10:6, Leonard Krieft 6:1/6:1, Elias Vogt 4:6/3:6. Gerisch/Kockel 7:5/4:6/17:15, Stracke/Vogt 4:6/2:6, Krieft/Schöneweiß 6:3/6:0.

Bezirksklasse Herren: TC Ludwigstal – Recklinghäuser TG 1:8

Nach der vierten Niederlage im vierten Spiel ist die Lage für den TCL prekär. „Wir müssen das letzte Spiel in Oelde mit 6:3 gewinnen. Dann reicht es“, sagte Josha Helmchen, der den einzigen Punkt für den TCL holte.

TCL: Josha Helmchen 7:5/6:4, Tobias Kalsbach 3:6/2:6, Moritz Gottschalk 3:6/3:6, Jonas Hoff 3:6/0:6, Nick Dovbach 0:6/1:6, Marten Huefnagels 7:5/5:7/4:10. Kalsbach/Hoff 0:6/5:7, Helmchen/Dovbach 6:7/2:6, Gottschalk/Huefnagels 2:6/2:6.

Bezirksklasse Damen: TSG Sprockhövel - TC Grün-Weiß Frohlinde 1:8

„Ein besseres Ergebnis war möglich. So sind die Aussichten auf den Klassenerhalt aber nur noch äußerst gering“, sagte TSG-Sportwart Michael Hilligloh. Den einzigen Punkt holte Sophia Franz.

TSG: Renee Siebers 1:6/7:5/5:10, Louisa Gries 3:6/0:6, Anouk Siebers 1:6/0:6, Lea Reinartz 7:6/4:6/4:10, Sophia Franz 6:3/6:1, Bea Sander 0:6/2:6. Siebers/Siebers 2:6/3:6, Gries/Reinartz 7:5/2:6/4:10, Sander/Betzhold 1:6/6:7.

