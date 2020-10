Die Voraussetzungen für einen Sieg des VfL Winz-Baak waren vor dem Heimspiel gegen den TTC Lantenbach alles andere als optimal. Topspieler Robin Göbel fehlte verletzt und auch Ersatzspieler Daniel Krause musste passen. Die Nordstädter versuchten aber alles, um dem Aufstiegsaspiranten ein Remis abzuringen, doch in den entscheidenden Phasen fehlte auch das nötige Glück.

4:8 endete die Partie aus Winz-Baaker Sicht. „Das war irgendwie auch das erwartete Ergebnis“, sagte VfL-Spieler Nicklas Karsten. „Die Hoffnung auf ein Remis hatte sich nach den knappen Niederlagen in den Fünf-Satz-Spielen erledigt.“

Drei der vier Fünf-Satz-Krimis gewinnen die Gäste

Duncan Wesener verlor sein erstes Duell recht deutlich, im seiner zweiten Partie steigerte er sich, doch im fünften Satz musste er sich mit 8:11 geschlagen geben. So erging es auch Adrian Klimas und Sven Berger in ihren ersten Spielen. Beide kämpften sich in den Entscheidungssatz, allerdings reichte es dann knapp nicht und der Gegner fuhr den Punkt ein.

Das untere Paarkreuz sammelt die meisten Punkte für den VfL ein

Drei der vier Winz-Baaker Punkte sammelte das untere Paarkreuz ein. Nicklas Karsten hatte mit seinen beiden Kontrahenten nur wenig Probleme und gewann zweimal 3:0. Lisa Straube, die normalerweise in der zweiten Mannschaft spielt und als Ersatz für Robin Göbel einsprang, sicherte sich in ihren zweiten Spiel einen Punkt und holte so immerhin einen Sieg nach fünf Sätzen für den VfL. Punkt Nummer vier erspielte Sven Berger.

Gegner Boris Rosenberg bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Im oberen Paarkreuz war für die Nordstädter nur wenig zu machen. Jan Reuther und Duncan Wesener gingen leer aus. Vor allem gegen Lantenbachs Boris Rosenberg hatten beide Winz-Baaker keine Chance. „Die Nummer eins des Gegners hat in der zweiten Bundesliga gespielt, da malt man sich schon vorher nicht viel aus“, sagte Karsten. „Er hat nicht besonders spektakulär gespielt, aber irgendwie sind seine Bälle immer auf dem Tisch geblieben.“

TTC Lantenbach schiebt sich auf Platz eins vor

Durch den Sieg in Winz-Baak hat sich der TTC Lantenbach vorerst die Tabellenführung geschnappt. Großer Favorit auf den Aufstieg bleibt aber weiterhin der SV Union Velbert III, der bislang nurdreimal spielte, aber alle drei Begegnungen für sich entschied.

Winz-Baak peilt den zweiten Sieg in der neuen Liga an

Der VfL Winz-Baak hat nach drei Spielen eine ausgeglichene Bilanz. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage stehen zu Buche. Das nächste Spiel steht für den VfL am 24. Oktober an, dann bestreiten die Winz-Baaker das Nachholspiel gegen den TTV Bönen. „Das wird wichtig, denn Bönen ist schlagbar“, erklärt Nicklas Karsten. Aktuell befindet sich der VfL auf Relegationsplatz neun.

VfL Winz-Baak - TTC Lantenbach 4:8

VfL: Reuther 0:3/0:3, Wesener 0:3/2:3, Klimas 2:3/0:3, Berger 2:3/3:1, Karsten 3:0/3:0, Straube 1:3/3:2.