Das sind die überkreislichen Jugendfußball-Ligen 2023/2024

Die A-Jugend-Fußballer des DSC Wanne-Eickel (gelb) spielen in der kommenden Saison in der Landesliga.

Region. Der FLVW hat die Einordnung der überkreislichen Ligen bekanntgegeben. Ein paar Klubs müssen sich durch auf sehr weite Fahrten einstellen.

Der Fußball-und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat die überkreislichen Spielklassen im Jugendfußball eingeteilt. Da es in der kommenden Spielzeit bei den A-, B- und D-Junioren nur noch fünf statt sechs Bezirksliga-Staffeln geben wird, wurden die Vereine teilweise umsortiert. Mindestens zwölf Teams sollten in einer Staffel spielen.

Bei den C-Junioren spielen 69 Mannschaften überkreislich. Hier gibt es in der kommenden Spielzeit sechs Staffeln. Die Vereine, die B-Juniorinnen in der Westfalenliga oder in einer der beiden Bezirksligen stellen, müssen sich auf lange Fahrten einstellen. Jede Liga besteht aus zwölf Teams.

Durch die Zuteilungen kommt es teilweise zu bitteren Situationen. So muss zum Beispiel die A-Jugend des FSV Witten in der Bezirksliga die 110 Kilometer lange Fahrt zum FC Lennestadt auf sich nehmen, während der Nachbar TuS Stockum in der anderen Staffel spielt und nach Herne, Sprockhövel oder Gelsenkirchen fährt.

Die C-Jugend der DJK TuS Hordel spielt in der Regionalliga zwar gegen namhafte Teams wie Fortuna Köln, RW Oberhausen oder RW Essen, ihr ist aber nicht das Duell gegen den VfL Bochum vergönnt. Denn der spielt in der Parallelstaffel.

A-Junioren Bundesliga West (14 Teams)

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln

Bayer Leverkusen

MSV Duisburg

VfL Bochum

Arminia Bielefeld

Fortuna Düsseldorf

FC Viktoria Köln

SC Paderborn

FC Schalke 04

SC Verl

Alemannia Aachen

Wuppertaler SV

A-Junioren-Westfalenliga (13 Mannschaften)

TSC Eintracht Dortmund

SV Lippstadt

SC Wiedenbrück

Sportfreunde Siegen

Hombrucher SV

RW Ahlen

1. FC Gievenbeck

VfL Thessen

SV Rödinghausen

TSG Sprockhövel

VfB Waltrop

SC Preußen Münster

TuS Haltern am See

Die A-Jugend der TSG Sprockhövel spielt erneut in der Westfalenliga. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

A-Junioren-Landesliga Staffel 2 (13 Mannschaften)

TSC Eintracht Dortmund II

SSV Buer

SG Wattenscheid 09

FC Iserlohn

SpVg Hagen 1911

DSC Wanne-Eickel

DJK TuS Hordel

FC Brünninghausen

DJK Grün-Weiß Nottuln

SC Westfalia Herne

Mengede 08/20

Rot-Weiß Lüdenscheid

SV Schermbeck

A-Junioren-Bezirksliga Staffel 4 (12 Mannschaften)

JFV LZ Neheim-Hüsten

TuS Sundern

FC Borussia Dröschede

JSG Freudenberg-Niederndorf

JSG Hünsborn/Rothemühle

FC Lennestadt

JFV Weißtal

JSG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop/Bamenohl

VfR Sölde

ASC 09 Dortmund

Kirchhörder SC

FSV Witten

A-Junioren-Bezirksliga Staffel 5 (14 Mannschaften)

SV Horst-Emscher 08

SV Wacker Obercastrop

TuS Ennepetal

VfL Hüls

SpVgg Horsthausen

TSG Sprockhövel II

Firtinaspor Herne

DJK TuS Körne

Spvgg. Erkenschwick

SC Obersprockhövel

TuS Stockum

SG Suderwich

Holzwickeder SC

TuS Westfalia Wethmar

Die A-Jugend der SpVgg Horsthausen trifft in der Bezirksliga unter anderem auf den SV Horst-Emscher 08. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

B-Junioren-Bundesliga West (14 Mannschaften)

1. FC Köln

FC Schalke 04

FC Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf

Rot-Weiss Essen

VfB Waltrop

SC Paderborn

Borussia Dortmund

MSV Duisburg

Borussia Mönchengladbach

VfL Bochum

RW Oberhausen

B-Jugend-Westfalenliga (13 Teams)

SV Lippstadt

TSC Eintracht Dortmund

SF Siegen

SG Wattenscheid 09

FC Schalke 04 U16

Hombrucher SV

Borussia Dortmund U16

SV Rödinghausen

FC Iserlohn

SC Paderborn U16

VfL Bochum U16

SC Preußen Münster

SC Verl

B-Junioren-Landesliga, Staffel 2 (14 Teams)

DSC Wanne-Eickel

TSC Eintracht Dortmund II

TSG Sprockhövel

Hammer SpVg

FC Brünninghausen

Hombrucher SV II

SpVgg Vreden

DJK TuS Hordel

FSV Witten

BW Westfalia Langenbochum

VfB Waltrop II

SuS Stadtlohn

Rot-Weiß Ahlen

TuS Sundern

Der FSV Witten wird in der B-Junioren-Landesliga antreten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

B-Junioren-Bezirksliga, Gruppe 5 (14 Teams)

SV Wacker Obercastrop

SV Horst-Emscher 08

Spvgg Erkenschwick

SG Wattenscheid 09 II

FC Brünninghausen II

DJK TuS Hordel II

SC Westfalia Herne

TSV Marl-Hüls

Erler SV 08

TuS Stockum

SV Westfalia Huckarde

SV Schermbeck

SSV Buer

SC Obersprockhövel

B-Juniorinnen Bundesliga West (10 Teams)

SG Andernach

DSC Arminia Bielefeld

FSV Gütersloh

1. FC Köln

TuS Issel

Bayer Leverkusen

SGS Essen

Borussia Mönchengladbach

TSV Schott Mainz

1. FFC Kaiserslautern

B-Juniorinnen Regionalliga West (12 Teams)

Delbrücker SC

DJK Arminia Ibbenbüren

Bayer Leverkusen U16

Borussia Mönchengladbach U16

SV Menden

1. FC Köln U16

VfL Bochum

FSV Gütersloh U16

SGS Essen U16

FC Iserlohn

SSV Rhade

VfR Warbeyen

B-Juniorinnen Westfalenliga (12 Teams)

SV Fortuna Freudenberg

DJK Wacker Mecklenbeck

SC Westfalia Kinderhaus

Warendorfer SU

Herforder SV Bor. Friedenstal

FFC Nethegau

SuS Scheidingen

TuS Recke

Arminia Bielefeld U16

VfL Bochum U16

FC Iserlohn U16

ASC Schöppingen

B-Juniorinnen-Bezirksliga, Gruppe 2 (12 Teams)

SV Herbern

FC Schalke 04

DJK Wattenscheid

Rot-Weiß Unna

TuS Grünenbaum

SF Siegen

SF Sümmern

SpVgg Langenhorst-Welbergen

1. FFC Recklinghausen

SV Berghofen

Wambeler SV

JSG SpVgg Vreden/Südlohn/Oeding

C-Junioren Regionalliga West Staffel 1, (12 Teams)

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf

MSV Duisburg

1. FC Köln

Alemannia Aachen

Ratingen 04/19

Hombrucher SV

VfB Waltrop

C-Junioren Regionalliga West, Staffel 2 (12 Teams)

Viktoria Köln

SC Preußen Münster

SC Paderborn

RW Oberhausen

DSC Arminia Bielefeld

FC Hennef 05

SC Fortuna Köln

SV Rödinghausen

DJK TuS Hordel

SF Siegen

1. JFS Köln

RW Essen

C-Junioren Westfalenliga (13 Teams)

Delbrücker SC

Hombrucher SV U14

FC Iserlohn

JFV Lippe

SC Wiedenbrück

Spvg 20 Brakel

1. FC Gievenbeck

SV Horst-Emscher 08

TSC Eintracht Dortmund

SG Wattenscheid 09

VfL Theesen

SC Verl

SV Lippstadt

C-Junioren-Landesliga, Staffel 2 (13 Teams)

Hammer SpVg

SSV Buer

ASC 09 Dortmund

FC Brünninghausen

SpVg Hagen 1911

FC Iserlohn II

TSG Sprockhövel

TuS Ennepetal

SV Westfalia Soest

Spvgg Erkenschwick

VfB Waltrop II

TuS Sundern

SC Westfalia Herne

C-Junioren-Bezirksliga, Staffel 4 (11 Teams)

Hombrucher SV III

SuS Kaiserau

TSC Eintracht Dortmund II

TuS Westfalia Wethmar

FSV Witten

SG Eintracht Ergste

Hammer SpVg II

VfL Mark

ASC 09 Dortmund II

FC Wetter

SV Westfalia Rhynern

C-Junioren-Bezirksliga, Gruppe 6 (11 Teams)

DJK TuS Hordel II

SV Wacker Obercastrop

TuS Haltern am See

SV Schermbeck

Erler SV 08

JSG Kirchhellen/Grafenwald

VfB Hüls

SSV Buer II

SG Wattenscheid 09 II

BW Langenbochum

SV Westfalia Huckarde

U14-WDFV-Nachwuchscup (12 Teams)

Rot-Weiss Essen

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf

Borussia Dortmund

VfL Bochum

Viktoria Köln

DSC Arminia Bielefeld

MSV Duisburg

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln

SC Paderborn

D-Junioren-Bezirksliga, Staffel 4 (12 Teams)

Rot-Weiß Lüdenscheid

SC Berchum/Garenfeld

FC Iserlohn

SpVg Hagen 1911

SV Brilon

JSG Freudenberg-Niederndorf

JFV Weißtal

Sportfreunde Siegen

JSG FSV Werdohl/TuS Versetal

TuS Sundern

BSV Menden

TSG Sprockhövel

D-Junioren-Bezirksliga, Staffel 5 (13 Teams)

SV Wanne 1911

DJK TuS Hordel

FC Frohlinde

SC Weitmar

SC Westfalia Herne

SG Wattenscheid 09

VfB Waltrop

SV Westfalia Huckarde

Hombrucher SV

TSC Eintracht Dortmund

FC Brünninghausen

TuS Westfalia Wethmar

SV Brackel 06

U13-WDFV-Nachwuchscup (12 Teams)

Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum

Borussia Dortmund

1. FC Köln

Arminia Bielefeld

Viktoria Köln

SC Paderborn

Bayer Leverkusen

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

FC Schalke 04

U12-WDFV-Nachwuchscup (12 Teams)

Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund

VfL Bochum

Arminia Bielefeld

1. FC Köln

SC Paderborn

Viktoria Köln

Bayer Leverkusen

FC Schalke 04

Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg

