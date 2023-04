Das Restprogramm im Abstiegskampf der engen Bezirksliga 7

Hattingen. Hattingen droht eine Saison ohne Bezirksliga. Auf den SuS Niederbonsfeld warten noch schwere Spiele – vielleicht aber nur auf dem ersten Blick.

Beim TuS Hattingen ist die Entscheidung schon gefallen, 15 Punkte Rückstand bei noch verbleibenden fünf Spielen, während die Konkurrenten davor alle noch eine Partie mehr zu absolvieren und das bessere Torverhältnis vorzuweisen haben, sind nicht mehr aufzuholen.

Der TuS spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga A.

Offen ist die Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison hingegen noch beim SuS Niederbonsfeld. Läuft es ganz schlecht – oder gut, je nachdem, wie man die Situation der SG Welper in der Landesliga bewerten möchte – spielt in der kommenden Saison keine einzige Hattinger Männer-Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga.

SuS Niederbonsfeld bekommt es noch mit einigen Teams aus dem Mittelfeld zu tun

Der SuS hat fünf Spieltage vor Schluss mit 26 Zählern lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den TuS Essen-West, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht. In den letzten vier Partien gab es gerade einmal einen Punkt.

Die nächsten Aufgaben der Hattinger scheinen dabei auf dem ersten Blick kompliziert: SC Werden-Heidhausen (Heimspiel, 6. Platz), SC Velbert II (Auswärts, 14.), SV Fortuna Bottrop (A. 7.), DJK SF Katernberg (H. 5), Heisinger SV (A. 15.). Allerdings geht es für die Teams aus Werden-Heidhausen, Bottrop und Katernberg bei der Partie gegen den SuS um nichts mehr, sie können schon für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga planen.

Den Hattingern ist also durchaus zuzutrauen, dort Punkte zu holen – und in den direkten Konkurrenten gegen die Abstiegskandidaten muss sowieso geliefert werden, soll es nach dem Aufstieg nicht direkt wieder runtergehen. Der SV Union Velbert ist bereits sicher abgestiegen.

Das Restprogramm der Konkurrenz

Heisinger SV (aktuell Tabellen-15., 20 Punkte) : Essener SC Preußen (H., 11.), Ratingen 04(19 II (A., 9.), FC Blau-Gelb Überruhr (H., 3.), SC Werden-Heidhausen (H., 6.), SuS Niedersbonsfeld (H., 12.)

: Essener SC Preußen (H., 11.), Ratingen 04(19 II (A., 9.), FC Blau-Gelb Überruhr (H., 3.), SC Werden-Heidhausen (H., 6.), SuS Niedersbonsfeld (H., 12.) SC Velbert II (aktuell Tabellen-14., 23 Punkte) : TuS Essen-West (H., 13.), SuS Niederbonsfeld (A., 12.), Rhenania Bottrop (H., 10.), Fortuna Bottrop (A., 7.), SV Union Velbert (H., 16.)

: TuS Essen-West (H., 13.), SuS Niederbonsfeld (A., 12.), Rhenania Bottrop (H., 10.), Fortuna Bottrop (A., 7.), SV Union Velbert (H., 16.) TuS Essen-West (aktuell Tabellen-13., 24 Punkte) : SC Velbert II (H., 14.), Rhenania Bottrop (A., 10.), SV Union Velbert (H., 16.), SG Essen-Schönebeck (A. 1.), Essener SC Preußen (H., 11.)

: SC Velbert II (H., 14.), Rhenania Bottrop (A., 10.), SV Union Velbert (H., 16.), SG Essen-Schönebeck (A. 1.), Essener SC Preußen (H., 11.) Essener SC Preußen (aktuell Tabellenelfter, 27 Punkte) : Heisinger SV (A., 15.), Vogelheimer SV (H., 2.), SSVg Velbert U23 (A., 8.), SV Burgaltendorf (H., 4.), TuS Essen-West (A., 13.)

: Heisinger SV (A., 15.), Vogelheimer SV (H., 2.), SSVg Velbert U23 (A., 8.), SV Burgaltendorf (H., 4.), TuS Essen-West (A., 13.) Rhenania Bottrop (aktuell Tabellenzehnter, 27 Punkte) : SV Burgaltendorf (A., 4.), TuS Essen-West (H., 13.), SC Velbert II (H., 14.), SV Union Velbert (A., 16.), SG Essen-Schönebeck (H., 1.)

: SV Burgaltendorf (A., 4.), TuS Essen-West (H., 13.), SC Velbert II (H., 14.), SV Union Velbert (A., 16.), SG Essen-Schönebeck (H., 1.) Ratingen 04/19 II (aktuell Tabellenneunter, 28 Punkte) : DJK SF Katernberg (A., 5.), Heisinger SV (H., 15.), Vogelheimer SV (A., 2.), SSVg Velebrt U23 (H., 8.), SV Burgaltendorf (A., 4.)

: DJK SF Katernberg (A., 5.), Heisinger SV (H., 15.), Vogelheimer SV (A., 2.), SSVg Velebrt U23 (H., 8.), SV Burgaltendorf (A., 4.) SSVg Velbert U23 (aktuell Tabellenachter, 29 Punkte): SV Union Velbert (H., 16.), SG Essen-Schönebeck (A., 1.), Essener SC Preußen (H., 11.), Ratingen 04/19 II (A., 9.), FC Blau-Gelb Überruhr (H., 3.)

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel